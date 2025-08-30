На този сочен кекс с моркови завиждат много домакини - ето как се прави

Когато у дома ухае на канела и печен орех, знаем, че във фурната се случва нещо добро. Морковеният кекс от онзи стар тефтер е мек, сочен и не се рони. Въпросът е как да повторим този резултат всеки път – без пресушаване, без глетав център и с нежна коричка.
На този пухкав кекс с моркови няма кой да устои - наистина е нещо специално
Какво прави морковения кекс наистина сочен?
Сочността идва от комбинацията между настъргани моркови, растителна мазнина и малко киселина. Морковите носят влага и естествена сладост. Олиото запазва трохата мека и на следващия ден. Киселото мляко и щипка сода създават фина въздушност, а кафявата захар добавя карамелен нюанс и задържа влага. Ядките внасят контрастна текстура, но са по желание.
С този кекс с моркови няма как да сбъркате - всички го обожават
Необходими продукти
- 250 г брашно
- 1 и 1/2 ч. л. бакпулвер
- 1/2 ч. л. сода бикарбонат
- 1/2 ч. л. фина сол
- 2 ч. л. канела
- щипка индийско орехче (по желание)
- 200 г захар (или 120 г бяла + 80 г кафява)
- 180 мл олио
- 3 яйца (размер М)
- 120 г кисело мляко
- 300 г фино настъргани моркови, добре отцедени
- 80 г орехи, грубо нарязани (по желание)
- 1 ч. л. ванилия
- кората на 1 портокал (по желание)
Начин на приготвяне
- Загрейте фурната на 175°C. Постелете дъното на формата с хартия и намажете стените с тънък слой мазнина.
- Смесете в купа сухите съставки: брашно, бакпулвер, сода, сол, канела и индийско орехче.
- В друга купа разбийте захарта с олиото. Добавете яйцата едно по едно, после киселото мляко и ванилията.
- Прибавете сухата смес към течната на два пъти. Разбърквайте кратко – само до хомогенност.
- Вмъкнете морковите, орехите и портокаловата кора с шпатула. Сместа трябва да е гъста, но лъскава.
- Изсипете във формата и загладете. Печете 40-50 минути или до чиста клечка в центъра.
- Оставете 10 минути във формата, после прехвърлете на решетка да изстине напълно.
Морковен кекс с масло, който се оказа по-вкусен от всеки друг
Съвети за перфектна текстура и равномерен цвят
Настъргвайте морковите фино и ги отцеждайте леко – прекалената влага прави центъра глетав. Не прекалявайте с разбъркването след добавяне на брашното, за да не развиете глутен. Ако използвате орехи, запечете ги за 5-6 минути на 160°C – ароматът се засилва и не овлажняват трохата. За равномерно печене ползвайте светла форма; тъмните форми ускоряват потъмняването по краищата.
Бърз крем за завършек (по желание)
Разбийте 200 г крем сирене с 60 г меко масло, 80 г пресята пудра захар, щипка ванилия и 1-2 ч. л. лимонов сок. Намажете върху напълно изстинал кекс. Кремът подчертава аромата на канелата и пази повърхността сочна. Ако предпочитате по‑лек вариант, направете сироп от 60 мл портокалов сок и 1 с. л. захар и намажете тънко върху топлия кекс.
Класическа рецепта за кейк с моркови и орехи
Чести грешки и как да ги избегнете
Сух кекс? Най‑често е препечен – проверявайте 5 минути по-рано с клечка.
Тежък и влажен център? Морковите не са били отцедени или сместа е била прекалено разбъркана.
Потънали орехи? Оваляйте ги в лъжица брашно преди да ги добавите.
Напукан връх? Фурната е била твърде гореща; спазвайте 175°C и печете по средата на фурната.
Вариации според вкуса ви
Обичате цитрусова свежест? Заменете ванилията с лимонова кора и добавете щипка кардамон.
За по-семеен десерт добавете шепа стафиди, предварително накиснати в топъл сок.
Търсите по-лек вариант? Заменете една трета от олиото с ябълково пюре; текстурата остава сочна, а калориите спадат.
За мини кексчета пълнете формички на три четвърти и печете 18-22 минути.
Лесен морковен кекс: Ще се хареса на цялото семейство
Как да сервирате и как да съхранявате?
Кексът е най-вкусен след кратка почивка – ароматите се подравняват, а вътрешността се стабилизира. Сервирайте на стайна температура с чаша чай или кафе. Съхранявайте покрит при стайна температура до два дни или в хладилник до пет. Парчетата се освежават с 10 минути на стайна температура или 20 секунди леко затопляне.
Морковен КЕКС с орехи и канела: Перфектен десерт
Тайната на сочния морковен кекс е в баланса: достатъчно влага от морковите и олиото, малко киселина за въздушност и внимателно печене. Когато не пресилвате разбъркването и следите фурната, получавате кекс, който остава мек и на следващия ден. Рецептата търпи вариации, но основата е сигурна. Опитайте веднъж и ще стане вашият стандарт за домашен десерт.