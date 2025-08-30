Войната в Украйна:

Пред тези чушки с кайма и ориз всеки се навежда пред чинията

30 август 2025, 22:13 часа 0 коментара
Пред тези чушки с кайма и ориз всеки се навежда пред чинията

Съдържание:

Когато у дома ухае на печени чушки и топъл доматен сос, знаем, че се задава истинска класика. Пълнените чушки с кайма и ориз са онова домашно ястие, което стопля, засища и събира хората около масата. Големият въпрос е: как да ги направим сочни, ароматни и със стабилна форма?

Най-вкусните пълнени чушки с кайма и ориз: Тайната е в тази съставка

За какво да внимаваме при приготвяне на чушки с кайма и ориз?

Сочността идва от баланса между мазнина в каймата, правилно сварен ориз и умерено печене в ароматен сос. Лукът и морковът дават сладост, червеният пипер и чубрицата носят характер, а доматеният сос пази чушките нежни. Кратката почивка след печене стабилизира плънката и прави разреза чист.

Каква е тайната на най-вкусния пълнен пипер с кайма и ориз

Необходими продукти

  • 10-12 средни чушки за пълнене
  • 700 г кайма (смес свинско/телешко или само телешко с малко олио)
  • 150 г ориз
  • 1 голяма глава лук, ситно нарязана
  • 1 морков, настърган
  • 2 скилидки чесън, счукани
  • 2 с. л. олио + още за намазване
  • 1 ч. л. сладък червен пипер
  • щипка лют пипер (по желание)
  • 1 ч. л. чубрица, 1/2 ч. л. джоджен
  • 1 ч. л. сол и прясно смлян черен пипер
  • 400 мл пасирани домати
  • 300-400 мл вода или бульон
  • 1 дафинов лист
  • по желание: 2 с. л. нарязан магданоз, 1 с. л. доматено пюре

пълнени чушки

Начин на приготвяне

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Подготовка на чушките: измийте, почистете семките и дръжките. По желание ги запечете за 5 минути на силна фурна – кожицата леко омеква и ароматът се подсилва. Намажете тънко с олио.

Плънка: загрейте олиото, добавете лука и моркова и гответе до мекота. Сложете каймата и разбивайте на трохи. Прибавете чесъна, червения пипер, чубрицата, джоджена, сол и пипер.

Ориз: измийте ориза и го прибавете към плънката. Запържете 1-2 минути. Долейте 150 мл вода, похлупете и оставете да поеме почти напълно на слаб огън – оризът трябва да остане полусуров. Свалете и разбъркайте магданоза.

Рецепта на деня: Пълнени чушки с кайма и ориз

Пълнене: напълнете чушките, без да тъпчете плънката; оставете 5-6 мм до ръба. Подредете плътно в тава.

Сос: смесете пасираните домати с водата (или бульона), дафиновия лист и щипка сол. Ако искате по-плътен вкус, разтворете лъжицата доматено пюре. Залейте чушките до две трети от височината.

Печене: покрийте с фолио и печете 25 минути на 190°C. Махнете фолиото и допечете още 20-25 минути на 200°C до леко зачервяване. При нужда долейте малко гореща вода около чушките.

Почивка: оставете 10-15 минути извън фурната. Сосът ще се сгъсти, а плънката ще се стегне без да изсъхва.

пълнени чушки

Тънкости за сочност и стабилна форма

Изберете кайма с умерена мазнина – около 15-20%. Полусвареният ориз поема соковете по време на печене и остава сочен. Не пълнете до край и не притискайте силно – така чушките не се напукват. Печенето започва покрито, за да се задържи влага, а накрая се открива за меко зачервяване.

Пълнени чушки с ориз и кайма: Класическа рецепта от тефтера на баба

Чести грешки и как да ги избегнете

Сухи чушки? Обикновено сосът е малко или печенето е било твърде дълго без покритие.

Разварена плънка? Оризът е бил сварен до край предварително или сте долели твърде много течност.

Безформени чушки? Плънката е била натъпкана; оставяйте въздух и подреждайте плътно в тавата.

пълнени чушки

С какво да поднесете?

Подходящи са гъсто кисело мляко, свежа салата и резен домашен хляб. Щипка пресен магданоз върху горещия сос оживява вкуса. За по-празничен вид поднесете с печен пипер на ленти и лъжица лютеница отстрани.

Пълнени чушки с кайма и ориз: Вкусът на традицията

Вариации според сезона

За постен вариант заменете каймата с комбинация от ситно нарязани гъби и булгур; добавете щипка пушен пипер за дълбочина. През лятото смесете към плънката кубчета тиквичка и повече пресни билки – магданоз и джоджен.

Търсите по-ароматен резултат? Сложете малко настърган домат вътре и зърна бахар в соса. Винаги коригирайте солта според сладостта на доматите.

Тези пълнени чушки с кайма и ориз са си класика - няма да сбъркате

Пълнените чушки с кайма и ориз печелят с простота и стабилен резултат, когато следваме няколко ясни правила: плънка с полусварен ориз, достатъчно сос, печене на два етапа и кратка почивка. Така всяка чушка остава цяла, сочна и ароматна. Рецептата търпи вариации – повече подправки, различно месо или постен вариант – но основата е надеждна и вкусът е винаги домашен.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Денис Витанов
Денис Витанов Отговорен редактор
Чушки кайма пълнени чушки ориз
Още от Рецепти
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес