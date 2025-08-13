Невероятна грузинска туршия – вкусът на зеленчуците ще ви радва до пролетта

Класическа комбинация от домати, краставици, чушки и чесън, плюс традиционни грузински подправки. Тази салата ухае на лято, ще запази всички ярки цветове и богатия вкус на зеленчуците от градината. Можете да съхранявате бурканите със салата в хладен килер, мазе или на долния рафт на хладилника. Салатата остава вкусна до пролетта, задължително я опитайте няма да съжалявате!

Необходими съставки за салата от краставици по грузински

2 кг краставици;

1 кг домати;

1 кг сладък червен пипер;

2 големи глави чесън;

30 г едра морска сол;

70 г захар;

60 г 9% оцет;

1 супена лъжица хмел-сунели.

Начин на приготвяне на салата по грузински

Пригответе салатата в голяма тенджера с дебело дъно; рецептата изисква загряване. Измийте доматите, отстранете сърцевината с помощта на удебелената част на ножа близо до дръжката. Нарежете доматите на кубчета или резени. Сложете нарязаните домати в тенджерата. За тази рецепта използвайте твърди, леко неузрели домати.

Разрежете шушулките на червената пиперка по дължина. Отстранете дръжката със семките и измийте пиперките. Нарежете пулпата на тесни лентички.

Добавете нарязаната чушка към доматите. Покрийте съда с капак. Загрейте зеленчуците, докато заври. Ако обичате пикантна салата, освен чушката, можете да добавите малко зелена люта чушка или шушулка чили. Гответе доматите и чушките на слаб огън за 15 минути след като заври.

Измийте добре краставиците, отрежете краищата. Нарежете краставиците на кръгли филийки с дебелина малко по-малка от половин сантиметър. Нарежете чесъна на тънки филийки. Сложете нарязаните краставици с чесъна в тенджера със задушените зеленчуци.

Добавете кристална захар и сол към салатата. Тази рецепта изисква морска сол, не се страхувайте да използвате морска сол, изберете нейодирана сол и ще бъде много вкусно. Можете също да използвате сванска сол за приготвянето на тази рецепта. Налейте 9% оцет и добавете традиционната грузинска подправка хмел-сунели.

Хмел-сунели е традиционна грузинска смес от подправки. Използваните съставки в сместа са кориандър, копър, босилек, дафинов лист, майорана, сминдух, магданоз, шафран, черен пипер, целина, мащерка, мента и лютив червен пипер. Ако не можете да намерите готова подправка, си направете смес по ваш вкус.

Разбъркайте салатата. Покрийте отново тигана с капак. Увеличете котлона, бързо загрейте до кипене. След като заври, варете 4-5 минути, през което време краставиците ще променят цвета си от яркозелен на кафявозелен.

Измийте бурканите за салатата обилно и изплакнете с чиста вода. Поставете бурканите с дъното надолу върху решетката на фурната. Загрейте фурната до 100 градуса по Целзий и подсушете бурканите за 10 минути. Напълнете врящата зеленчукова салата в горещи буркани. Напълнете бурканите със зеленчуци до гърлото, добавете саламурата от тенджерата, така че зеленчуците да са покрити с течност. Затворете бурканите със сухи капачки.

Обърнете бурканите със салата с капачките надолу. Увийте ги в дебело одеяло. Оставете за една нощ. Съхранявайте охладените буркани на сухо, тъмно и хладно място. Температура на съхранение от +2 до +12 градуса по Целзий.

Добър апетит!

