Преди мариноване задължително направете това с краставиците

На домакините, които вече имат опит в консервирането на краставици, са известни много подробности. Въпреки това, начинаещите може да се сблъскат с множество въпроси, включително дали да накисват краставиците във вода, каква вода да използват и колко дълго да оставят зеленчуците в нея.

Защо да накисваме краставиците във вода преди мариноване?

За да останат зеленчуците твърди и хрупкави, оставете ги да престоят известно време във вода. След тази процедура краставиците ще останат твърди и хрупкави.

В каква вода да накисваме краставици? Правилно е краставиците да се поставят в чиста студена вода, като ще бъде по-добре, ако използвате ледена вода. Изворна вода или вода от кладенец също ще свършат работа.

Как правилно да накиснете краставиците? Спазвайте определени условия за накисване, за да избегнете разваляне на краставиците. Преди да се поставят зеленчуците във вода, те се измиват старателно, за да се отстранят евентуални замърсявания или отломки от кората. Използвайте емайлирана купа или пластмасов леген, за да извършите процедурата. След накисване, изплакнете зеленчуците отново под течаща вода.

Колко дълго да накисваме краставиците? Полезно е краставиците, които са били съхранявани поне 2-3 дни след прибиране на реколтата, да се накисват във вода за 3-4 часа. Само плодове, събрани от градината, могат да се консервират без накисване.

Още за мариноването на краставици

Наборът от подправки, които се добавят към този процес, също отдавна се е формирал в резултат на народния опит - сол, листа от хрян (те също допринасят за хрупкавостта на краставицата), чадърчета от копър, чесън, шушулки пресен лют пипер, листа от череша и касис. Всичко, което расте в градината по това време на годината. По желание можете да добавите магданоз или листа от чубрица (да не се бърка с мащерка), семена от кориандър, дафинов лист.

За тези, които планират да ферментират краставици в бъчви, листата от касис, череша и дъб са задължителни, ако бъчвите са направени от мека дървесина.

При мариноване на краставици с марината (вода, сол, захар, оцет) можете да пропуснете листата от череша, дъб, касис и хрян. Но маринованите краставици ще бъдат по-вкусни, ако освен традиционните подправки за мариноване - бахар , карамфил, дафинов лист и чесън - добавите листа от розмарин или естрагон. Но не прекалявайте - тези подправки имат доста активен вкус и аромат.

Ако искате да направите маринованите краставици по-пикантни, използвайте шушулки люти чушки. Може да разчитате и на тръпчивостта на корен от хрян.

