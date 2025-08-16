4 сорта краставици, които да засадите сега за бърза реколта

Краставиците се отглеждат широко заради освежаващия си вкус и приятната си хрупкавост. Уникалната им текстура добавя задоволителен елемент към салати, сандвичи и различни други кулинарни творения. Но ако сте пропуснали периода за засаждане на краставици, не се притеснявайте. Има няколко бързорастящи сорта, които можете да засадите сега за пресни продукти без дългото чакане.

Как правилно да съберете реколтата от крастави през август

Независимо дали търсите хрупкава закуска или перфектната краставица за кисели краставички , тези сортове ще отговорят на вашите нужди. По-нататък ще разгледаме най-бързорастящите краставици, за които експертите казват, че предлагат бърза и възнаграждаваща реколта , правейки градинарското ви преживяване пълноценно и приятно.

Южен вятърен резач

Тази гладка, тъмнозелена краставица е готова за прибиране на реколтата само след 52 дни. Кортни Уилямс, координатор на клона за семена и разработчик на продукти във Fedco Seeds, отбелязва, че този сорт я е впечатлил с енергични, устойчиви на стрес лози и първокласни плодове. „South Wind е свеж, хрупкав и никога не е горчив; и е наслада за лека закуска, в салати от краставици или в класическите сандвичи с краставици на Мейн.“

Изисквания за грижа : Пълно слънце; добре дренирана почва, богата на органична материя

Common Wealth Pickler

Тази устойчива на болести и лесна за отглеждане краставица се справя отлично както в северните, така и в южните градини, отбелязва Уилямс. „Сладките, хрупкави плодове с тънка кора на Common Wealth растат бързо и продължават да цъфтят, когато повечето други са се поддали на бактериално увяхване или други често срещани болести“, казва тя. Уилямс добавя, че този сорт е вкусен веднага след откъсване и е чудесен и за мариноване. Тази бързорастяща, класическа и хрупкава краставица е готова за консумация след 55 дни.

Изисквания за грижа : Пълно слънце; добре дренирана почва, богата на органична материя

Супер Загрос

Въпреки че този вид краставица е станал популярен в магазините за хранителни стоки, Уилямс отбелязва, че нежната, освежаваща краставица е още по-вкусна, когато се консумира прясно откъсната. „Супер Загрос е изключително продуктивна краставица с най-тънката кора, за която можете да мечтаете, без да е необходимо белене“, казва Уилямс. Само за 54 дни можете да ѝ се насладите в салати, сандвичи или за бърза закуска.“ Уилям подчертава сочните, освежаващи плодове на Супер Загрос, които ще впечатлят дори най-претенциозните любители на леките закуски.

Изисквания за грижа : Пълно слънце; добре дренирана почва, богата на органична материя

Маркетмор

Маркетмор е бързорастящ сорт краставици, който е готов за прибиране на реколтата за по-малко от 60 дни, според Ерик Нийусма, съсобственик на фермата Maine Hill и фермер, практикуващ регенеративно земеделие. „Този сорт може да бъде прибран, когато достигне около 10 см, само за 55 дни или по-малко, което го прави идеален за вкусни малки краставички за кисене“, обяснява той. Той узрява до пълноразмерна 15-сантиметрова краставица за приблизително два месеца. „Маркетмор е по-издръжлив от повечето малки краставици, устойчив е на болести и е удоволствие да се отглежда.“