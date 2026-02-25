Хванаха фалшиви 20 и 50 евро в Пловдивско

Пловдивската полиция предотврати два опита за пускане в обращение на фалшиви евробанкноти в Пловдив и Първомай, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от БТА.

Случаите са от 22 и 24 февруари и са свързани с банкноти от по 20 и 50 евро.

В Пловдив фалшива 20-еврова банкнота била засечена в голяма търговска верига на бул. „Цариградско шосе“. При проверка станало ясно, че банкнотата е използвана от клиентка, която се разплатила с нея на касата.

Подобен случай е регистриран и в Първомай, където мъж се опитал да внесе 50 евро фалшива банкнота в офис на лицензирана платежна услуга.

В и двата случая банкнотите са иззети и предадени за експертиза. По случаите са образувани досъдебни производства за престъпление, които се наблюдават от Окръжна прокуратура - Пловдив.

