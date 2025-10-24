Тези пълнени чушки с бял сос са си истинска класика

Чести грешки и как да ги избегнете

Класиката никога не излиза от мода – особено когато става дума за пълнени чушки. А пробвали ли сте да добавите бял сос? Топли, сочни и ароматни, те са онова домашно ястие, от което приготвяте цяла тава, а до края на вечерта не е останало нищо. Ето как да ги направите така, че сосът да е гладък, а чушките – съвършено изпечени.

Как се приготвят пълнени чушки в тенджера

Какви продукти ще са ви нужни?

За приготвянето на 4-5 порции ще ви трябват:

8 средни чушки за пълнене (червени или зелени)

400-500 г кайма смес

150 г ориз (около 3/4 чаша)

1 глава лук, на ситно

1 морков, на ситно (по желание)

1 малък домат, настърган, или 150 мл пасирани домати

1 ч. л. червен пипер, щипка чубрица и черен пипер

4-5 с. л. олио или 30 г масло

сол на вкус, шепа магданоз

За белия сос:

1 ч. ч. кисело мляко, 2 яйца

2-3 с. л. брашно (равни), 1 с. л. масло

150-200 мл от соса/водата от печенето (или прясно мляко), щипка сол

Как да приготвим перфектните пълнени чушки

Подготовка на плънката

В загрят тиган сложете 2-3 с. л. олио и задушете лука 3-4 минути. Добавете моркова за още минута. Прибавете каймата, разбърквайте, докато стане на хапки и промени цвета си. Сложете ориза, размесете да се „остъкли“, подправете със сол, пипер, червен пипер и чубрица. Налейте настъргания домат (или пасираните домати) и 150-200 мл вода. Оставете да покъкри 4-5 минути – не за да сварите ориза, а да попие и да стане ароматен.

Пълнене и подреждане

Измийте и почистете чушките. Напълнете ги на 3/4 – оризът ще се доразшири. Подредете в намазнена тава с отвора нагоре. Налейте около 250-300 мл гореща вода в тавата (да стига до 1-2 см), полейте леко с олио и покрийте с лист фолио или капак.

Печене и ориентировъчни времена

Загрейте фурната до 180-200°C (180°C с вентилатор). Печете под фолио около 30 минути, после махнете покритието и допечете още 10-15 минути, докато чушките порозовеят и оризът е напълно сварен. При по-големи чушки или по-гъста плънка добавете още малко време. Оставете тавата на решетка 5 минути, за да се успокои кипенето.

Как се прави белият сос?

Разтопете маслото и разбъркайте брашното за минута на слаб огън. Свалете от котлона и изтънете с 150-200 мл горещ сос от печенето (или прясно мляко), докато няма бучки. В купа смесете киселото мляко и яйцата. Темперирайте: налейте на тънка струя малко от топлата смес към млякото и яйцата, като бъркате. Върнете всичко на слаб огън и бъркайте 1-2 минути, само да се сгъсти леко – не трябва да завира. Посолете на вкус.

Полезни съвети за вкус и текстура

Плънка с характер: запържването на лука и краткото „остъкляване“ на ориза дават по-дълбок вкус.

Тънък слой вода: пази чушките от прегаряне и помага оризът да се довари.

Вентилатор: намалете градусите с около 20°C – печенето е по-бързо и равномерно.

Сос по мярка: ако е гъст, върнете лъжица-две от соса от тавата; ако е рядък, дръжте още минута на слаб огън.

Свеж завършек: поръсете с магданоз или копър преди сервиране.

Чести грешки и как да ги избегнете

Твърд ориз: плънката е била суха или печенето – кратко. Добавете малко течност в тавата и удължете без фолио още 5-10 минути.

Водниста плънка: прекалено много домати или ниска температура. Сгъстете плънката на котлона и печете на по-високи градуси в края.

Рядък бял сос: не е темпериран или е разреден прекомерно. Темперирайте и сгъстете кратко на слаб огън.

Сос с бучки: сипвайте топлата течност постепенно към брашното и бъркайте енергично.

С какво да поднесете?

Най-вкусни са топли, поляти щедро с белия сос. Вървят с лека салата от домати и лук или с кисело мляко. Ако готвите за гости, изпечете чушките по-рано и затоплете преди сервиране; соса направете в последния момент, за да е свеж и кадифен.

Пълнените чушки с бял сос са истинска класика – съчетават ароматна плънка, добре сготвен ориз и сос, който омекотява вкуса. С няколко ясни стъпки – кратко задушаване на плънката, печене на подходяща температура и внимателно темпериран сос – резултатът е надежден всеки път. Когато усвоите основата, спокойно варирайте подправките според сезона.