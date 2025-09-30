Тези пълнени чушки със сирене си бяха истинска класика едно време

С какво да ги поднесете?

Пълнените чушки със сирене и яйца са от онези домашни вкусове, които не остаряват. Ухаят на неделни обеди и спокойни вечери, а отговорът на въпроса „защо са класика“ се крие в три неща: простота, достъпни продукти и сигурен резултат. Днес ви показваме как да ги приготвите, за да станат наистина отлични.

Как се приготвят сурови пълнени чушки със сирене

Защо тази рецепта е вечна класика?

Това е ястие с кратък списък от продукти и дълбок вкус. Сиренето дава плътност и соленост, яйцата стягат плънката, а чушките носят сладост и аромат. Става както за основно с гарнитура, така и за богато предястие. Подходяща е и за голяма компания, защото се приготвя на тава без излишни усилия.

Тези пържени чушки със сирене са си истинско богатство за нашата кухня

Необходими продукти за 4 порции

10 средни червени чушки (може и зелени, по желание – изпечени и обелени или пресни, почистени)

350-400 г бяло саламурено сирене

4 яйца

1 скилидка чесън, ситно нарязана (по желание)

1-2 с. л. кисело мляко или 1 с. л. брашно за по-стегната плънка (по избор)

30 г краве масло или 2 с. л. олио за намазване

Черен пипер и щипка чубрица (по желание)

Малко брашно за „запечатване“ на отвора (ако работите с пресни чушки)

Пресен магданоз за поднасяне

Начин на приготвяне

Подготовка на чушките. Ако са пресни – измийте, подсушете, отрежете капачетата и отстранете семките. Посолете съвсем леко отвътре. Ако използвате печени чушки от буркан – отцедете добре.

Плънка. Натрошете сиренето в купа. Добавете яйцата и разбъркайте до еднородност. По желание сложете чесъна, щипка черен пипер и чубрица. Ако искате по-стегната плънка, сложете киселото мляко или брашното.

Пълнене. Напълнете чушките на около 90%, за да има място плънката да се надигне леко. Ако работите с пресни чушки, потопете отвора в малко брашно – това „запечатва“ плънката.

Не сте яли по-вкусни печени чушки със сирене

Подреждане. Намазнете тава с част от маслото или олиото. Подредете чушките плътно една до друга. Отгоре разпределете останалото масло на малки парченца или полейте с тънка струйка олио.

Печене. Загрейте фурната на 180-190°C и печете 25-35 минути, докато чушките омекнат и повърхността на плънката хване приятен загар. Ако са печени предварително, времето може да е по-кратко.

Поднасяне. Оставете 5-10 минути да се „укротят“, поръсете с магданоз и сервирайте топли или леко охладени.

Полезни съвети за сигурен успех

Избор на сирене: по-сухото и по-солено сирене дава по-стегната плънка; ако е по-меко, добавете лъжица брашно.

Влага в тавата: ако ползвате пресни чушки, може да сипете 2-3 с. л. вода в тавата – така не загарят отдолу.

Аромати: щипка чубрица или пресен копър дават характерен домашен привкус. Чесънът е по желание – добавя дълбочина.

За по-лек вариант: заменете част от сиренето с извара; става пухкаво и не толкова солено.

Как да приготвим най-вкусните пълнени чушки с яйце и сирене

Идеи за сервиране и вариации

С доматен сос: поднесете върху бърз сос от пасирани домати, чесън и щипка захар – балансира солеността на сиренето.

Със заливка: обичате по-сочни ястия? Разбийте 1 чаша прясно мляко с 1 яйце и полейте чушките 10 минути преди края на печенето.

Постен прочит: в дни без животински продукти може да напълните с ориз и зеленчуци, но запазете техниката на печене.

Добавка от кашкавал: за повече апетитен загар настържете малко кашкавал в последните 5 минути.

С какво да ги поднесете?

Най-добре си партнират с кисело мляко, таратор или свежа салата. За основно ястие добавете гарнитура от картофи соте, ориз пилаф или просто коричка хляб. Идеални са за кутия за обяд – затоплят се чудесно.

Тези печени чушки с яйца и сирене на фурна са си истинска класика

Съхранение и затопляне

Остатъците издържат 2-3 дни в хладилник, в плътно затворена кутия. За претопляне подредете чушките в тава, покрийте хлабаво с фолио и загрейте на 170°C за 8-10 минути, за да останат сочни. Ако искате да замразите, изберете вече изпечени и охладени чушки; подредете ги на един ред, замразете, после приберете в плик до 2 месеца. Размразявайте в хладилник и загрейте щом плънката стане гореща в центъра.

Чушки със СИРЕНЕ: Перфектни за лятото

Пълнените чушки със сирене са пример как простите рецепти издържат проверката на времето. С няколко продукта и ясни стъпки получавате ястие, което събира семейството около масата. Вие контролирате текстурата – от по-стегната до по-сочна – според своя вкус. Опитайте този вариант, а после го направете „ваш“, като добавите любими щрихи.