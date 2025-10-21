Как се приготвят пълнени чушки в тенджера

Няма по-българско ястие от пълнените чушки – а когато ги приготвите в тенджера, спестявате време, без да жертвате вкуса. В следващите редове ще ви покажем прост и надежден начин, с който да получите сочни чушки, ронлива плънка и балансиран вкус, без печене. Кои са точните стъпки и тънкости – ще намерите тук.

Как да приготвим перфектните пълнени чушки

Необходими продукти

8-10 чушки за пълнене

350-500 г кайма (смес или телешка)

120-150 г ориз

1 голяма глава лук

1 малък морков

2-3 скилидки чесън

2-3 с. л. олио

1 ч. л. червен пипер

1 ч. л. сол

черен пипер на вкус

250 г настъргани домати или 2 с. л. доматено пюре

1 дафинов лист

1 ч. л. чубрица

щипка ким или кимион по желание

връзка магданоз

За сос по избор: 2 яйца, 1 ч. ч. кисело мляко, 1 с. л. брашно, щипка сол и сок от тенджерата.

Как да приготвите плънката?

Нарежете лука и моркова ситно. Загрейте олиото в широк тиган на умерен огън и сложете лука с щипка сол. Разбърквайте, докато стане стъклен. Добавете моркова и чесъна за кратко. Сложете каймата и я раздробете добре, за да няма бучки. Когато промени цвета си, добавете измития ориз, червения пипер, чубрицата и щипка черен пипер. Разбъркайте минута, сипете доматите и около половин чаша гореща вода. Оставете сместа да къкри 5-6 минути, колкото оризът да набъбне леко, но да остане почти суров. Накрая сложете ситно нарязан магданоз и щипка кимион, ако харесвате този аромат.

Пълнене и подреждане в тенджера

Измийте и почистете чушките от семките. Напълнете ги до около пет шести от обема, за да има място за ориза. Подредете чушките плътно в широка тенджера с отворите нагоре. Ако имате остатък от плънката, разпределете го между чушките или около тях. Долейте топла вода до средата на чушките, сложете дафиновия лист и, ако харесвате, няколко зърна черен пипер. Поставете чиния отгоре като „капак“, за да не изплават.

Готвене на тих огън - време и техники

Пуснете котлона на умерена степен, изчакайте да заври, после намалете да къкри. Варете 35-45 минути, според големината на чушките и вида ориз. Знак, че са готови, е омекването на чушките и ронлив, но сварен ориз. Ако течността намалее много, долейте още малко гореща вода. За по-богат вкус може да добавите малко доматен сок в течността, а за по-наситен аромат – щипка кимион или ким. При тенджера под налягане времето се скъсява до около 12-15 минути след вдигане на клапана.

Сос и финални щрихи

Класическият вариант е със сос от яйца и кисело мляко. Разбийте млякото с яйцата и брашното до гладкост. Отдръпнете тенджерата от огъня. Сипвайте по малко горещ отвара от чушките към соса, като разбърквате, за да се изравнят температурите. Върнете сместа в тенджерата при тънка струйка, като бъркате. Не оставяйте да завира, за да остане сосът нежен. Овкусете с още магданоз. Ако предпочитате без сос, оставете чушките да покрият за 10 минути под капак – така ароматите се събират и ястието се успокоява.

Чести грешки и полезни съвети

Не препържвайте плънката – сухата смес прави ориза твърд. Не препълвайте чушките, защото оризът увеличава обема си. Ако използвате кръгъл ориз, намалете варенето с няколко минути; дългозърнестият държи форма, но иска малко повече време. Лятото добавете щипка захар към доматите, за да премахнете киселинността. За постен вариант заменете каймата с повече зеленчуци – гъби, още лук и домати – и увеличете подправките. При чушки с тънка ципа гответе по-кратко, за да не се разпаднат. За по-ароматен резултат можете да сложите щипка пушен червен пипер или малко целина в плънката, но не прекалявайте.

Подходящи гарнитури

Поднесете с лъжица от соса и пресен хляб. Кисели краставички или салата от домати и лук стоят отлично до чушките. Ако готвите за следващия ден, оставете ястието да изстине, прехвърлете в кутия и приберете в хладилник до 48 часа. Загрявайте на слаб огън с малко вода, за да остане плънката сочна.

Пълнените чушки в тенджера са удобен и сигурен начин да получите класически вкус без печене. Методът е подходящ за заети дни, а резултатът е сочна плънка и крехка чушка. Ключът е умерен огън, достатъчно течност и неприбързано готвене. С няколко подправки и домашен сос ще имате пълна чиния, която радва и деца, и възрастни.