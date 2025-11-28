Взривен генерал от руския генщаб: Вече има присъда (ВИДЕО)

Доживотен затвор за взривяването на генерал от руския генщаб - такава присъда беше издадена в Русия. Става дума за атентата срещу генерал Ярослав Москалик, който стана факт на 25 април тази година, предаде руската държавна информационно-пропагандна агенция ТАСС - Още: Генерал от Генералния щаб на руската армия бе взривен показно в Подмосковието (ВИДЕА)

Обвиняемият Игор Кузин беше признат за виновен в извършване на терористичен акт и незаконен трафик на взривни вещества. Съдът също така осъди Кузин да плати 20 милиона рубли на семейството на убития генерал - Още: Убийството на руския генерал в Подмосковието - отмъщение на Украйна за Суми? (СНИМКИ)

Според разследващите, Кузин е бил вербуван от СБУ - Службата за безопасност на Украйна. През април той е поставил импровизирано взривно устройство близо до входа на сграда на булевард "Нестеров" в Балашиха, където е живял заместник-началникът на Главно управление на руския генщаб Ярослав Москалик. Устройството е било взривено дистанционно сутринта на 25 април, докато генералът е излизал от дома си. Експлозията уби висшия руски военен. Обвиняемият в извършването на терористичния акт е бил задържан на следващия ден.

Делото се проведе при закрити врати. Съобщава се, че Кузин е признал вината си напълно - дали това е действително така няма как да се потвърди предвид секретния характер на делото.

