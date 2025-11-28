Спорт:

Взривен генерал от руския генщаб: Вече има присъда (ВИДЕО)

28 ноември 2025, 11:52 часа 234 прочитания 0 коментара
Взривен генерал от руския генщаб: Вече има присъда (ВИДЕО)

Доживотен затвор за взривяването на генерал от руския генщаб - такава присъда беше издадена в Русия. Става дума за атентата срещу генерал Ярослав Москалик, който стана факт на 25 април тази година, предаде руската държавна информационно-пропагандна агенция ТАСС - Още: Генерал от Генералния щаб на руската армия бе взривен показно в Подмосковието (ВИДЕА)

Обвиняемият Игор Кузин беше признат за виновен в извършване на терористичен акт и незаконен трафик на взривни вещества. Съдът също така осъди Кузин да плати 20 милиона рубли на семейството на убития генерал - Още: Убийството на руския генерал в Подмосковието - отмъщение на Украйна за Суми? (СНИМКИ)

Според разследващите, Кузин е бил вербуван от СБУ - Службата за безопасност на Украйна. През април той е поставил импровизирано взривно устройство близо до входа на сграда на булевард "Нестеров" в Балашиха, където е живял заместник-началникът на Главно управление на руския генщаб Ярослав Москалик. Устройството е било взривено дистанционно сутринта на 25 април, докато генералът е излизал от дома си. Експлозията уби висшия руски военен. Обвиняемият в извършването на терористичния акт е бил задържан на следващия ден.

Делото се проведе при закрити врати. Съобщава се, че Кузин е признал вината си напълно - дали това е действително така няма как да се потвърди предвид секретния характер на делото.

Още: Русия обвини Украйна за убийството на генерал край Москва

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
СБУ война Украйна убити руски генерали Ярослав Москалик
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес