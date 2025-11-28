Край на Войната на племената в "Игри на волята": Калин спаси Безименните (ВИДЕО)

Племето на Безименните най-после успя да сложи категорична точка на дългата и напрегната Война на племената в приключението "Игри на волята". Те взеха своята първа и едновременно с това последна победа в отборната фаза на надпреварата – успех, който дойде в перфектния момент. След драматично и изключително оспорвано номинационно изпитание, именно приключенецът Калин отново доказа, че е комплексен играч и успя да реализира решаващата точка само секунди преди капитана на Сините – Мирослав.

Решаващият последен ход

Битката за неприкосновеност изправи двата лагера пред сложно морско предизвикателство, което изискваше не само физическа сила, но и стратегия, бързина, синхрон и максимална концентрация. Доминацията в дуела се сменяше многократно – ту единият отбор повеждаше, ту другият успяваше да настигне резултата. В един от ключовите моменти именно грубите грешки на Сапунджиева, която вече бе под напрежение и в немилост сред съотборниците си, на практика заличиха сериозната преднина, която Феномените бяха натрупали дотогава.

След серия от обрати, и двете племена достигнаха почти едновременно до финалната стрелба – решителния етап, в който всяка точност в правилната секунда има огромно значение. Припомняме и случая, в който само за секунди Траян успя да надмине съперника си Калин по време на дуел. Във вчерашната битка обаче Калин бе по-точен и спаси отбора си от осми пореден племенен съвет. Загубата на Феномените пък означава среща с водещата Ралица Паскалева, само на крачка от финалите в Дивия север.