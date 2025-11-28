Войната в Украйна:

Черна гора разби проруска мрежа от наемници в операция „Луганск“ (СНИМКА)

28 ноември 2025, 11:54 часа 244 прочитания 0 коментара
Черногорската полиция разби мрежа от проруски наемници, заподозрени в участие в боевете на руска страна в Украйна, съобщи "Радио и телевизи на Черна гора" и други медии в Подгорица. Централната фигура в случая е Данко Савич, гражданин на Босна и Херцеговина с постоянно пребиваване в Черна гора, у когото разследващите откриха 1,5 милиона евро, за които се смята, че са придобити по време на участието му в руски военни формирования, допълва македонската медия trn.mk. 

Според веществени доказателства, Савич е участвал в чуждестранни въоръжени структури на територията на Руската федерация в Луганска област в периода от началото на 2023 г. до началото на 2025 г. Разследващите смятат, че именно през този период той е придобил спорните средства от 1,5 милиона евро. Това не е първият път, когато Савич е арестуван. През юни 2025 г. в дома му са открити 12 килограма взривни вещества, опаковани в колан, след което му е повдигнато обвинение за незаконно притежание на оръжия и взривни вещества. ОЩЕ: Нов бомбен атентат: Жертва изглежда е доскорошният руски кмет на Луганск (ВИДЕО)

Кой е Савич?

Медии от региона разкриват, че той е бивш член на югославската армия и публично се е представял като атаман или казашки командир, свързан с Балканската казашка армия - организация, която има връзки с Централната казашка армия на Русия, близка до президента Владимир Путин.

Операция "Луганск"

Савич беше арестуван в рамките на операция с кодово име „Луганск“, а по време на претърсвания на негово и други свързани с него места в Даниловград, Никшич и Подгорица полицията откри значително количество опасни материали: 12,2 килограма взривни вещества, десетки боеприпаси от различни калибри, оборудване за нощно наблюдение, радиостанции, сигнален пистолет и части за оръжие.

В рамките на същата операция са иззети и 24 огнестрелни оръжия , над 1000 куршума , ножове, саби, щикове, униформи, каски, бронежилетки, комуникационни устройства, SIM карти и знамена с паравоенни символи. Полицията е открила и документация, сочеща за притежание на имущество със значителна стойност, както и лични карти от „Черногорското казашко братство“, някои с различни имена.

Черногорската телевизия TV E съобщи, че операцията „Луганск“ е проведена в координация с две разузнавателни служби от системата на НАТО.

 

Тайната армия на Русия на Балканите и Сърбия

Полицията е претърсила обекти на лица, свързани с „Балканската казашка армия“, „Черногорското казашко братство“ и „Нощните вълци“, известни с проруската си дейност. Според медиите, тези организации имат и силни връзки със Сръбската православна църква, което беше потвърдено по време на интронизацията на митрополита на Сръбската православна църква в Черна гора Йоаникие Мичович през септември 2021 г., когато членове на тези групи участваха в осигуряването на манастира в Цетине. Черногорските власти обявиха, че продължават разследването си , а оперативните данни показват, че дейността на групата е част от по-широка мрежа от проруски наемници на Балканите. Савич, като атаман на Балканската казашка армия, е свързан и със „Съюза на доброволците от Донбас“, организация, която отдавна е в полезрението на западните служби за сигурност. ОЩЕ: Тайната "армия" на Русия на Балканите: Подробности за паравоенното училище в Сърбия и първата му цел

Деница Китанова
