Войната в Украйна:

Това прясно зеле с пилешко в тенджера си е есенна вкусотия

28 октомври 2025, 17:35 часа 0 коментара
Това прясно зеле с пилешко в тенджера си е есенна вкусотия

Съдържание:

Няма по-уютно усещане от аромата на прясно зеле, което къкри в тенджера през есента. В комбинация с крехко пилешко месо се получава ястие, което събира семейството около масата и напомня вкуса на детството. Как да направите тази класика сочна, ароматна и готова с минимални усилия?

Как обикновеното пиле със зеле да стане кулинарен шедьовър

Необходими продукти за 4 порции

  • 600-700 г пилешко месо (бутчета без кост или смесени парчета на хапки)
  • 800 г прясно зеле, ситно накълцано
  • 1 средна глава лук, нарязана на ситно
  • 1 морков на малки кубчета
  • 2 с. л. доматено пюре или 200 г нарязани домати
  • 2–3 с. л. олио или зехтин
  • 1 ч. л. сладък червен пипер
  • 1 дафинов лист, щипка кимион и щипка чубрица
  • 1-2 ч. л. сол (на вкус) и черен пипер
  • 250-350 мл гореща вода или бульон
  • 1 ч. л. захар (по желание – за баланс на киселинността)
  • пресен магданоз за сервиране

Пиле със зеле: Рецептата на баба

Начин на приготвяне

  1. Поръсете накълцаното зеле с около ½ ч. л. сол, претрийте го 1-2 минути и оставете настрана. Така то леко омеква и пуска сок, което ускорява готвенето.
  2. Загрейте мазнината в широка тенджера и запържете пилешките хапки до лек загар от всички страни. Това заключва соковете и дава плътен вкус.
  3. Добавете лука и моркова, гответе 3-4 минути до омекване. Сложете червения пипер за кратко на слаб огън.
  4. Прибавете зелето, разбъркайте и гответе 4-5 минути, докато спадне. Добавете доматеното пюре (или доматите), дафиновия лист, щипка кимион и чубрица.
  5. Налейте 250-350 мл гореща вода/бульон, овкусете със сол и пипер. Оставете да къкри под полуотворен капак на слаб огън около 20-30 минути, като разбърквате от време на време.
  6. Ако сосът е твърде кисел, сложете 1 ч. л. захар. Когато месото е крехко, а зелето – меко, дръпнете от котлона и поръсете с магданоз.

месо със зеле

Съотношения и време на готвене

Зелето отделя много собствена влага, затова започнете с 250-350 мл течност и добавяйте по лъжица при нужда. Пилешкото е готово при вътрешна температура около 74°C или когато соковете са бистри.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Как да приготвим цяло пиле със зеле на фурна

Как да извлечете максимума от зелето?

Леко осоляване предварително: Помага за по-бързо омекване и по-равномерно овкусяване.

Късо запържване: Когато добавите зелето в тенджерата, дайте му 4-5 минути на среден огън. Това усилва вкуса.

кисело зеле

Балансиране на киселинността: Домати с щипка захар дават хармония; оцет не е нужен, но няколко капки ябълков оцет накрая придават свежест, ако го харесвате.

Подправки с мярка: Кимионът е класика при зелето, но следете да не доминира. Щипка чубрица носи домашен нюанс.

Прясно зеле с пиле - това си е истинска вечеря през есента

Вариации според сезона

С гъби: 150-200 г печурки, добавени заедно със зелето, дават плътност и земен аромат.

С ориз: 3-4 с. л. измит ориз може да се добави след зеленчуците; налейте още 100-150 мл течност.

Люта нотка: Щипка лют пипер или нарязано люто чушле за по-смел вкус.

месо със зеле

Чести грешки и как да ги избегнете

Прегаряне на червения пипер: Слагайте го на слаб огън и веднага разреждайте с течност, за да не горчи.

Воднист сос: Добавяйте течността поетапно и оставяйте капака леко открехнат, за да се изпарява излишната вода.

Твърдо месо: Дайте преднина на месото – запечатването + бавно къкрене правят чудеса.

Пресоляване: Внимавайте, ако използвате бульон; пробвайте на вкус преди финално осоляване.

Пиле с прясно зеле

Хранителни ползи и предимства

Прясното зеле носи фибри и витамин C, а пилешкото – пълноценен протеин с умерени мазнини. Ястието е бюджетно, засищащо и удобно за приготвяне предварително – вкусът му често е дори по-добър на следващия ден. Поднесете с филия хляб или лъжица кисело мляко.

Вкусно задушено зеле с пилешки гърди

Това прясно зеле с пилешко в тенджера е истинска есенна утеха – ароматно, питателно и без излишни усложнения. Ако спазвате баланса между зелето, течността и подправките, ще получите меко месо и богат сос всеки път. Настройте огъня умерено и дайте време на вкусовете да се слеят. Така ще имате домашна вкусотия, към която с удоволствие ще се връщате през целия сезон.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Денис Витанов
Денис Витанов Отговорен редактор
тенджера пилешко прясно зеле пиле със зеле
Още от Рецепти
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес