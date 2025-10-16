Вкусна запеканка с картофи и гъби - рецептата, от която ще си оближете пръстите

Отново се чудите какво да сготвите набързо за вечеря - тази картофена запеканка е лесна за приготвяне и може да се променя в зависимост от съставките, които имате у дома. Експериментирането с рецептата не крие неприятни изненади - може да приготвите това ястие според собствените си предпочитания и продуктите, с които разполагате.

Картофената запеканка е истинско спасение, когато ви се прияде нещо домашно приготвено - вкусно и едновременно засищащо. Лесно се приготвя и като разнообразявате плънките, можете да създавате нов вкус всеки път. Ето един начин да зарадвате любимите си хора.

Рецепта за вкусна и лесна картофена запеканка с картофи и гъби

За приготвянето на това вкусно ястие ще се нуждаете от следните продукти: картофи - 1 кг, яйца - 2 бр., мляко - 100 мл, масло - 50 гр, сол, черен пипер - на вкус, шунка - 200 гр, печурки - 200 гр, чушка - 1 бр., лук - 1 бр., твърдо сирене - 150 гр, растително масло - 2 с.л., сушен босилек - 1 ч.л.

Запеканка с картофи и кюфтета - перфектната вечеря за цялото семейство

Първо, трябва да приготвите картофеното пюре. Сварете обелените картофи в подсолена вода до омекване. Отцедете, добавете маслото и намачкайте до гладкост. Налейте топлото мляко, разбийте едно яйце и разбъркайте до гладкост. Картофеното пюре трябва да е доста гъсто, за да може запеканката да запази добре формата си.

След това е необходимо да приготвите зеленчуците: обелете и нарежете на ситно лука. Измийте чушката, отстранете семките и я нарежете на малки парченца. Изплакнете гъбите под хладка вода и ги нарежете на тънки филийки. След това нарежете шунката на кубчета или лентички - както предпочитате.

Запеканка с пилешко, от която ще си оближете пръстите

Загрейте растително масло в тиган и запържете лука до златисто кафяво. Добавете гъбите и запържете, докато течността се изпари и леко покафенеят. След това добавете чушката и шунката и гответе няколко минути. Поръсете със сушен босилек и свалете от котлона.

Разпределете половината от охладеното картофено пюре на дъното на тавата, след което внимателно разпределете плънката отгоре, като редувате шунка, чушки и гъби, за да сте сигурни, че всяко парче от ястието е изпълнено с вкуса на всички използвани съставки. След това разпределете останалото картофено пюре отгоре и загладете повърхността.

Нарежете сиренето на тънки резени или го настържете на едро. Поръсете равномерно сиренето върху гювеча. Това ще придаде на ястието вкусна златиста коричка и богат вкус. Печете в предварително загрята фурна на 180 градуса по Целзий за 20-25 минути, докато сиренето се разтопи и стане златистокафяво. Оставете ястието да се охлади леко преди сервиране.

Добър апетит!

Запеканка със свинско филе и картофи по френски: Идея за вкусна и бърза вечеря