След разразилия се скандал: Светослав Вуцов се оттегля от националния отбор на България!

Вратарят на Левски Светослав Вуцов обяви публично желанието си да се оттегли временно от националния отбор по футбол на България. Той използва социалните мрежи, за да публикува дълъг текст, в който обяви решението си. Както е известно, той бе забъркан в сериозен скандал, след като треньорът на вратарите при „сините“ Божидар Митрев обяви, че младият страж е бил заплашван от хора от щаба на „лъвовете“. Впоследствие националният селекционер Александър Димитров отрече подобно нещо.

Светослав Вуцов се чувства нежелан

Светослав Вуцов обаче е категоричен, че иска да се оттегли от националния отбор, тъй като присъствието му предизвиква напрежение в щаба, а и непремерени реплики го карат да се чувства нежелан. Все пак талантливият страж не затвори напълно вратата към завръщането си в представителния тим на България.

Цялата позиция на Светльо Вуцов

„Да облека фланелката на България е мечта, с която съм израснал. Тя тежи, защото е чест и отговорност към хората, които обичат футбола, към съотборниците, към семейството и към всички, които вярват в нас“.

„В последните седмици осъзнах, че присъствието ми в националния отбор предизвиква напрежение в щаба, а някои действия и непремерени реплики ме карат да се чувствам нежелан, въпреки че съм официално повикан. Няма смисъл да посочвам виновни, тъй като не търся конфликт. Търся среда, в която един млад футболист да може да работи спокойно, с доверие и без да се налага непрестанно да си пази гърба. Такава среда съм намерил в клубния си отбор, за което благодаря“.

„Заявявам публично желанието си временно да се оттегля от националния отбор. Решението ми не е срещу България, а е, за да запазя спортната си форма и психическата си устойчивост и да остана верен на принципите, без които футболът няма смисъл - уважение, честен диалог и еднакви правила за всички. Ще бъда първият, който ще откликне отново, когато почувствам, че съм истински желан и защитен в среда, където има ясна комуникация, взаимно уважение и фокус върху футбола“.

„Дотогава ще продължа да работя всеки ден на мястото, което чувствам като дом - „Левски“, за да ставам по-добър и да съм готов за момента, в който ще мога отново да помогна на националния отбор с чиста съвест и високо вдигната глава. Извинявам се на феновете от свое име и от името на отбора за лошите ни резултати напоследък и моля за уважение към това лично решение. С уважение, Светослав Вуцов“, се казва в позицията на младия вратар.

