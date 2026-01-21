Вкусни понички за 15 минути: Пухкави и не изсъхват дори след 3 дни

Каква е тайната на бързите и свежи понички?

Ако мечтаете за вкусни, топящи се в устата понички, които остават свежи дори след няколко дни, на правилното място сте! Днес ще ви споделим една уникална рецепта само с няколко съставки – на всичкото отгоре имате невероятни домашни понички след 15 минути!

Ще ви издадем, че тайната за тяхната пухкавост и свежест е тесто с добавяне на необичайни съставки: кефир и сода бикарбонат. Само с малко количество от тези две съставки, поничките излизат леко влажни, меки като облачета и имат свеж вкус дори след три дни.

Необходими продукти

Топящите се в устата, меки и пухкави понички са изключително лесни за приготвяне, но преди да започнете, не забравяйте да проверите дали имате всички необходими съставки в кухнята си. От дадените пропорции трябва ще излязат около 12-13 понички.

3 ч.ч. пшенично брашно

250 мл охладен кефир

2 малки яйца (или 1 по-голямо)

5 с.л. бяла захар

3 с.л. олио

щипка сол

½ ч.ч. сода бикарбонат

пудра захар за поръсване на готовите понички

олио за пържене

Начин на приготвяне

Пригответе голяма купа. Чукнете яйце в центъра, изсипете охладения кефир, след което добавете захарта и щипка сол. Разбъркайте всичко добре.

След като смесите съставките, добавете содата бикарбонат, олиото и разбъркайте до гладкост.

Пресейте брашното в купата и разбъркайте всичко добре, докато няма бучки.

Поръсете плота с брашно и изсипете готовото тесто. Разточете ги, за предпочитане с дебелина около 1 см.

Вземете две чаши с различен диаметър и и изрежете кръгли дискове от тестото. Използвайте по-малката чаша, за да направите по-малки дупки вътре.

Изпържете приготвените понички в предварително загрято до приблизително 180°C олио, докато станат идеално златистокафяви.

След изпържване, поставете поничките върху чиния, покрита с кухненска хартия, за да отстраните излишната мазнина.

След като се отцеди, поръсете всяка поничка с пудра захар и сервирайте.