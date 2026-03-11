Канабис в плик в гората: Задържан е непълнолетен

Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

11 март 2026
Плик с 650 грама канабис са открили служители на полицията във Враца, в гориста местност край града, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР, цитирани от БТА. Пликът се е намирал в обособен тайник, а до разкритието се е стигнало след оперативно-следствени действия на служители от сектор “Противодействие на криминалната престъпност“ при областната дирекция.

Установено е, че съпричастен към престъплението е непълнолетен жител на Враца, който е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Според отчета на ОДМВР-Враца за февруари, публикуван на сайта на дирекцията, през отчетния период в областта са регистрирани осем престъпления, свързани с наркотици. Работата по тях продължава.

