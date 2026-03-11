Спорт:

Саудитска Арабия иска да купи украински дронове за милиони долари

Саудитска Арабия води преговори с Украйна за закупуване на голяма партида дронове-прехващачи, разработени от украински компании. На азиатската държава те са й нужни срещу иранските дронове-камикадзе от типа "Шахед". Сделката, която се обсъжда, по всичко изглежда, че ще е на стойност милиони долари, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници. Изданието допълва, че предмет на сделката ще са и системи за електронна война от Украйна.

Други държави от Персийския залив също проявяват интерес към украинските разработки. По-специално, представители на Катар вече са посетили Украйна, за да проучат възможностите на украинските технологии за борба с дронове.

Още: Ядрената сила Пакистан заплаши Иран: Ще се притечем на помощ на Саудитска Арабия

Украинската система за борба с дронове не се ограничава само до ракети за противовъздушна отбрана, както е известно тя включва и дронове-прехващачи, способни да унищожават вражески дронове, като се сблъскат с тях или детонират наблизо.

Освен това Украйна активно използва системи за електронна война, които потискат контролните и навигационните сигнали на вражеските дронове.

