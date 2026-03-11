Отцепиха Белия дом: Микробус се вряза в бариера (ВИДЕО)

Лайфстайл:

Районът около Белия дом беше временно затворен, след като микробус се вряза в защитна бариера в близост до комплекса, предават световните медии.

Инцидентът е станал край площад „Лафайет“, северно от Белия дом - място, което обикновено е пълно с туристи и служители от близките офиси. Заради катастрофата властите блокираха района в центъра на Вашингтон по време на сутрешния трафик.

Полицията засега не съобщава подробности за шофьора на автомобила.

Столицата на САЩ е под засилени мерки за сигурност на фона на войната между САЩ, Израел и Иран.

