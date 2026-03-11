ИТН спира спира законови промени, от които зависят 437 млн. евро по ПВУ

Председателят на парламентарната комисия по енергетика Павела Митова от "Има такъв народ" е отказала да свика извънредно заседание за обсъждане на промени в Закона за енергията от възобновяеми източници - изменения, които са ключово условие за получаването на средства по Плана за възстановяване и устойчивост. За това съобщи служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков чрез публикация във Facebook.

По думите му той е разговарял с Митова и е настоял за "отговорно отношение" към законодателните промени. Според Трайков приемането им е пряко свързано с възможността България да получи около 437 млн. евро по ПВУ. Още: ИТН като оръжие на Пеевски в предизборната война? Анализ на Милен Любенов (ВИДЕО)

Енергийният министър подчертава, че ако поправките трябва да бъдат приети в срок, комисията трябва да заседава още днес, тъй като това е последната възможна дата.

"Забравете!"

Трайков посочва още, че още в първия си ден като служебен министър е изпратил писмо с искане за свикване на заседание, но такова не е било насрочено.

"Отговорът, който получих? "Забравете!'", пише той в публикацията си.

При тази ситуация единственият вариант комисията по енергетика да бъде свикана е председателят на парламента Рая Назарян да насрочи заседание. Още: "Златна фадрома": Часове след разкрити злоупотреби ИТН поиска оставката на Иван Христанов

Павела Митова оглавява енергийната комисия от началото на 51-вото Народно събрание. През ноември миналата година именно тя свика извънредно заседание, на което за по-малко от половин минута и без присъствието на опозицията бяха приети предложените от ГЕРБ и ДПС-Ново начало промени, предвиждащи назначаването на особен управител в "Лукойл Нефтохим".