Два петролни гиганта са близо до сделки за добив на петрол във Венецуела

Енергийните гиганти Chevron и Shell са близо до сключване на сделки за производство на петрол във Венецуела, след като САЩ поеха контрола над енергийната индустрия на страната, съобщи Ройтерс, позовавайки се на неназовани източници. И двете компании вече имаха предварителни договори с венецуелските власти. Това ще са първите големи сделки за добив на петрол във Венецуела, откакто САЩ заловиха президента Мадуро през януари.

Chevron

Според източниците, Chevron води преговори за разширяване на производството в съвместното си предприятие Petropiar с държавната PDVSA, като използва съседно находище до това, което в момента се експлоатира. Гигантът в момента се стреми да договори по-ниски такси за експлоатация на новото находище, като ще търси и допълнителни стимули, предоставени съгласно новия закон за петрола на Венецуела.

Ако сделката бъде финализирана, Chevron ще се превърне в най-големия частен производител на тежък суров петрол в пояса на Ориноко във Венецуела.

Shell

Междувременно Shell води преговори за разработване на находища в източна Венецуела, в района на Монагас Норт. Районът съдържа едни от малкото находища на лек и среден суров петрол във Венецуела. Shell също така има планове за разработване на ресурси от природен газ във Венецуела, както в морето, така и на сушата, съобщи компанията пред Ройтерс в изявление относно новината за преговорите.

Новият закон, одобрен от парламента на Венецуела по-рано тази година, постановява, че частните компании „ще поемат пълното управление на дейностите за своя сметка и риск, след като демонстрират своя финансов и технически капацитет чрез бизнес план“, който ще бъде одобрен от венецуелското министерство на петрола. Собствеността върху ресурсите, които ще бъдат разработени от частни компании, обаче ще остане на венецуелската държава.

След приемането на новия закон, временният президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че очаква нови инвестиции в петрол до 1,4 милиарда долара само тази година.