Вкусни пърленки с чесън без мая: Най-лесната и бърза рецепта

Тези пърленки с чесън и билки постигат перфектния баланс между бързо приготвяне и невероятен вкус. Приготвени без мая или дълго месене, те са готови само за 2 минути, а в тиган се пържат още по-бързо. Хрупкавата им външна част, меката текстура отвътре и богатият аромат на чесън и пресни билки ги правят истински акцент на всяка трапеза. Сервирайте ги като гарнитура към супи, месни ястия или самостоятелно със сос.

Рецепта за вкусни пърленки с чесън

За приготвянето на тези вкусни чеснови пърленки ще са ви необходими следните съставки:

пшенично брашно - 200 гр;

топла вода - 380 мл;

чесън - 3-4 скилидки (ситно нарязани или пресовани);

пресни билки - 3 с. л. (копър, магданоз, кориандър или смес от тях);

масло - 2 ч.л. (разтопено) + за намазване на готовите питки;

сол - на вкус;

захар - 0,5 ч .л. (за постигане на баланс на вкусовете и златиста коричка);

1/2 лъжичка бакпулвер

растително масло - за пържене;

Какви подправки да добавим към пърленките, за да се получат перфектни?

В дълбока купа смесете брашното, бакпулвера, солта и захарта. Разбийте добре с тел, за да разпределите съставките равномерно. Добавете разтопеното масло, счукания чесън и ситно нарязаните билки. Разбъркайте добре. Постепенно наливайте топлата вода, като бъркате енергично с лъжица или тел. Тестото трябва да прилича на рядка заквасена сметана. Оставете го да престои 5-10 минути, за да се смесят вкусовете.

Загрейте тиган с незалепващо покритие на среден огън. Намажете го леко с растително масло (можете да използвате силиконова четка или кухненска хартия). Изсипете един черпак от сместа (около четвърт чаша) и бързо я разпределете по дъното, като повдигнете тигана. Пържете 2-3 минути, докато стане златистокафяво и се появи мехурчета. Обърнете и пържете още 1-2 минути от другата страна.

Веднага намажете готовите плоски питки с масло, за да станат меки и ароматни. Сервирайте топли!

Полезни съвети и вариации при приготвянето на пърленки без мая

Тестото трябва да е течно, но не прекалено воднисто. Ако е твърде гъсто, добавете 1-2 супени лъжици вода. Ако е твърде течно, добавете малко брашно.

Използвайте тиган с малък диаметър (18-20 см), за да сте сигурни, че плоските питки са добре оформени и лесни за обръщане. За да получите хрупкава коричка в края на пърженето, увеличете котлона и пържете така за 30 секунди от всяка страна.

Можете да използвате не само пресни, но и замразени или сушени билки (1 с.л. сушени билки).

Можете да добавите: 50 гр настъргано сирене (например чедър или сулугуни) в тестото; подправки: червен пипер, куркума или черен пипер ще подобрят вкуса; сусамови или ленени семена преди обръщане.

Как да си приготвим най-хрупкавата пърленка на скара?