Как да си приготвим най-хрупкавата пърленка на скара?

Защо да я приготвим на скара?

Пърленката на скара е точно това нещо, което съчетава топлината на огъня, аромата на току-що изпечено тесто и приятния вкус на домашната кухня. Без значение дали се поднася с масло и чесън, в комбинация с кашкавал или просто с щипка сол, прясната пърленка е онази храна, която събужда спомени и създава нови.

Сега ще ви споделим как да приготвите най-хрупкавата пърленка на скара, така че тя да се превърне в гордостта на всяко барбекю или домашно събиране. Ще разгледаме историята ѝ, какво ѝ придава вкус и текстура, тънкостите на замесването и печенето, както и варианти за гарниране, които ще я направят единствена и неповторима.

Какво представлява пърленката?

Пърленката е вид плосък хляб, който се приготвя от тесто с мая или без, разточва се на тънко и се пече върху жар, скара или нагорещена плоча. Името ѝ идва от глагола „пърля“, тоест да се запича или загаря леко върху огъня. Това придава характерната ѝ хрупкава коричка и опушен аромат.

Варианти на пърленката съществуват в почти всички световни кухни:

• В Индия е „наан“;

• В Близкия изток – „пита“;

• В Италия – „пиадина“;

• На Балканите – просто „пърленка“.

Нашата българска пърленка обаче има свой характер – винаги топла, често с чесново масло, понякога с кашкавал, и задължително с хрупкави мехурчета от огъня.

Защо да я приготвим на скара?

Печенето на скара е традиционен, но все още несравним начин да се приготви пърленка:

• Плочата или решетката на скарата създават директен контакт с високата температура;

• Мехурчетата и „опърлените“ участъци придават специфичния ѝ облик;

• Получава се перфектен баланс между хрупкав ръб и мека сърцевина;

• Ароматът на скара допълва вкуса на всяко месо, зеленчук или гарнитура.

Основна рецепта за пърленка на скара

Необходими продукти за 6 пърленки:

• 500 г брашно;

• 7 г суха мая (или 20 г прясна);

• 1 ч.л. захар;

• 1 ч.л. сол;

• 250 мл хладка вода;

• 2 с.л. кисело мляко (по желание – за по-мек вкус);

• 2 с.л. зехтин или олио.

Начин на приготвяне:

1. Активиране на маята

Разтворете маята в малко топла вода със захарта и изчакайте да шупне. Ще ви отнеме около 10 минути.

2. Замесване

В голяма купа смесете брашното със солта, добавете маята, водата, киселото мляко и мазнината. Омесете меко, нелепнещо тесто. Ако е необходимо, добавете още брашно или вода.

3. Втасване

Оставете тестото покрито с кърпа на топло място за около 1 час, докато удвои обема си.

4. Оформяне

Разделете тестото на 6 топки. Разточете всяка на тънка питка с диаметър около 15–20 см. Не прекалявайте с брашното при разточване – по-добре е да намажете ръцете си с мазнина.

Как да печем пърленките?

Подготовка на скарата:

• Загрейте плочата или решетката добре. Температурата трябва да е висока, за да се получат онези апетитни мехурчета и загар.

• Ако използвате чугунена плоча, намажете я с малко мазнина.

• Не слагайте пърленките върху студена скара – рискувате да залепнат.

Печене:

• Сложете пърленката върху скарата и печете 1–2 минути от всяка страна, докато се появят мехурчета и характерните кафяви петна.

• Не я обръщайте твърде рано – изчакайте да се запечата добре долната страна.

Какво прави пърленката наистина хрупкава?

• Тънко разточено тесто – дебелите пърленки остават меки, а не хрупкави;

• Много добре загрята скара – високата температура е разковничето;

• Без прекалено много мазнина в тестото – тя омекотява структурата;

• Правилното брашно – смес от бяло брашно и 1-2 с.л. царевично или типово брашно придава допълнителна хрупкавост.

Чесново масло за намазване

След като свалите пърленката от скарата, намажете я с чесново масло, приготвено от:

• 50 г краве масло, разтопено;

• 2 скилидки чесън, счукани;

• 1 ч.л. сол;

• 1 ч.л. нарязан магданоз;

• Щипка червен пипер (по избор).

Може да добавите настърган кашкавал или сирене – пърленката на скара поема всичко.

Варианти на пърленката

• Със сирене и яйце – преди да я сложите на скарата, сложете в средата малко натрошено сирене и 1 разбито яйце, загънете като калцоне и запечете;

• С кашкавал и чубрица – след изпичане, поръсете с настърган кашкавал и запечете за още минута;

• С маслини и сушени домати – добавят се в тестото преди разточване;

• Пълнозърнеста пърленка – заменете част от бялото брашно с ръжено или грахамово.

С какво се сервира пърленка?

Пърленката е универсален спътник на:

• Месо на скара – кебапчета, кюфтета, шишчета;

• Зеленчукови разядки – хумус, патладжанено пюре, тахан;

• Салати – шопска, гръцка, млечна;

• Супи – леща, шкембе, пилешка с фиде.

Може да бъде и основно ястие, ако я поднесете топла, с няколко вида сирена и чаша хубаво вино.

Хрупкавата пърленка на скара не е просто тестена закуска. Тя е вкусът на лятото, на събиранията с приятели, на вечери на открито и спомени, които се запечатват не само в съзнанието, но и в сърцето. Тя е символ на простота, която не отстъпва по вкус и аромат на най-сложните ястия.

Следващия път, когато разпалите скарата, не мислете само за месото. Омесете тесто, разточете, и изпечете. Ще се изненадате колко много щастие се крие в една тънка, хрупкава пърленка.