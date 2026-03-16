Филип Морис България с поредно ексклузивно събитие – премиерата на IQOS ILUMA i Electric Purple за българския пазар

Най-верните почитатели на марката IQOS и много популярни личности споделиха уникално изживяване в три различни тематични пространства

Виртулна симулация, простираща се в три тематични сета - всеки със своите ритъм и енергия, превърна петъчната вечер на 13 март в истинско приключение за най-лоялните потребители на IQOS в София. Динамичният сетинг на събитието в хотел Маринела предложи на гостите различни по вид емоции, потапяйки ги в интерактивна симфония от картини, звуци и цветове, изобразяващи различни природни, градски и културни символи.

Изживяването „Electric Dreams“ беше споделено от редица популярни личности, които се потопиха в атмосферата на вечерта и станаха част от нейния ритъм и енергия. Сред гостите бяха Ива Екимова, Ивелина Чоева, актрисата Екатерина Лазаревска, телевизионният водещ Ники Кънчев, Жоро Пентаграма, Антония от Knapp, Кристина Патрашкова, Галя Щърбева, Камен Алипиев-Кедъра, Йордан Петков от Kitch, режисьорът Зоран Петровски и много други. Георги Милков, който разказа пред медиите три от своите, събирани по време на многобройните му пътувания истории, оцветени в лилаво-пурпурен цвят, както и Венци Венц – посланик на кампанията, също бяха част от емоцията и динамиката на петъчната вечер.

Глобалната инициатива „Electric Dreams“ е създадена, за да отпразнува ролята на IQOS като носител на пулса на иновациите, технологиите и любопитството от споделените изживявания, както и да пресъздаде идеята за движение, хармония и откривателство като метафора на трансформацията на Филип Морис Интернешънъл към бездимни алтернативи.

Компанията неотдавна отчете и резултатите си в международен план за 2025 г., сред които открои нетните приходи от над 40 млрд. щ.д. 41,5% от тях вече идват от бездимни продукти, доминирани именно от IQOS – резултат, който отразява ускоряващия се преход към бездимни алтернативи, подкрепени от наука. Филип Морис Интернешънъл прилага своя успешен бизнес модел с разширяващо се портфолио от бездимни продукти вече на 106 пазара по цял свят.

Денис Стробикин, генерален мениджър на Филип Морис България подчерта, че с поредния вълнуващ нов цвят Electric Purple на устройството IQOS ILUMA i компанията изпълнява ангажимента да ускорява непрестанно прехода към бъдеще без дим в глобален мащаб. „През 2025 г. общността ни от пълнолетни потребители по света надхвърли 43 милиона, а в България те са вече близо 500 хиляди. Тази динамика ни дава увереност да продължим да инвестираме целенасочено в наука, технологии и потребителски изживявания, за да вървим още по-бързо към свят, в който цигарите ще останат в миналото“, сподели още той.

Според Абер Бабич, новият директор „Маркетинг и потребителско изживяване“ за бездимните алтернативи във Филип Морис България, развитието на портфолиото във всяка страна е водено от постоянно променящите се потребителски навици и очаквания: „Всяко решение – от технологията до дизайна – има за цел да направи възприятието по-интуитивно и персонализирано. Факт е, че през януари България отбеляза най-високо потребителско удовлетворение сред всички пазари на компанията – това означава, че сме спечелили доверието на българските пълнолетни потребители, което дава на мен и целия ни екип мотив да продължим да изпълняваме мисията ни за бъдеще без дим в страната.“

„Кампанията Electric Dreams е съзнателно фокусирана върху изживяването и цели да пренесе нашата IQOS общност в свят, в който любопитството, емоцията и иновацията се срещат. Концепцията вдъхва живот на глобалното ни мото „Готов ли си?“ по начин, който се усеща автентичен. Като част от кампанията представяме специална активация, достъпна ексклузивно за членовете на IQOS Club, в която пълнолетните потребители ще получат шанс да спечелят ексклузивни награди – от впечатляващи глобални изживявания до вдъхновяващи локални пътувания“, допълни Севдалина Василеску, ръководител „Търговски отдел“ във Филип Морис България.

„Electric Purple за мен е нещо повече от просто цвят – дързък и експресивен, но в същото време дълбок и емоционален, той олицетворява свобода – свободата да твориш, да бъдеш различен. Това е цветът на ритъма, на движението и на безкомпромисната индивидуалност. Именно затова се свързах толкова силно с тази кампания – тя резонира с това кой съм и как гледам на света“, сподели посланикът на кампанията Венци Венц.

Новият Electric Purple дизайн на IQOS ILUMA i предлага на пълнолетните потребители нови възможности за персонализация и търсене на естетика именно като част от цялостното изживяване. С въвеждането му в България компанията продължава да следва глобалната си стратегия – за развитие и популяризиране на бездимните алтернативи сред пълнолетните потребители.