Атанас Зафиров се срещна с партийния актив на БСП в Русе

Председателят на НС на БСП, коалиция „БСП–ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ и вицепремиер Атанас Зафиров се срещна с русенската партийна организация. В срещата участваха и заместник-председателят на БСП по идейна политика Калоян Паргов, председателят на Обединението на жените социалистки Дора Янкова, кметът на Русе Пенчо Милков, народният представител Биляна Иванова, председателят на Общински съвет – Русе акад. Христо Белоев, общинският председател на БСП Иван Иванов, областният председател Тодор Йорданов, общински съветници, както и партийният актив на структурата.

Обсъдени бяха актуалната политическа обстановка в страната, предизвикателствата пред управлението и организационното състояние на партията на местно ниво.

Атанас Зафиров подчерта, че „БСП–ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ остава ангажирана с политики за социална справедливост и защита на доходите в условията на напрегната политическа и икономическа ситуация.

„След дълъг период на служебни кабинети и институционална блокада, България вече има редовно правителство с ясно разпределени отговорности. Успяхме да защитим ключови приоритети – от съхраняването на ядрените мощности за АЕЦ „Белене“, през стабилизирането на общинските бюджети, до осигуряването на важни инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост. Става дума не просто за финансов ресурс, а за реални проекти, които иначе щяха да останат в графата „намерения“, припомни Зафиров.