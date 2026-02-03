Носителка на няколко "Грами" разпали слухове за годеж (СНИМКИ)

На церемонията по раздаване на наградите "Грами" (68-та годишна церемония), която се състоя на 1 февруари 2026 г., носителката на вече 10 статуетки - Били Айлиш, беше забелязана да носи голям пръстен на безименния пръст на лявата ръка – традиционното място за годежен пръстен, което незабавно подхрани слуховете, че може да е сгодена. Пръстенът може да бъде както символичен аксесоар, така и личен моден избор, не непременно годежен.

Billie Eilish's ring at the GRAMMYs sets the internet on fire with rumors she's engaged to actor Nat Wolff.https://t.co/7UCscwe096 — Entertainment Tonight (@etnow) February 3, 2026

Забелязва се всъщност, че и на другата си ръка изпълнителката на "Bad guy" носи аксесоар на безименния пръст.

Още: Скандални и почти голи: Знаменитостите на "Грами" с шокиращи тоалети (ВИДЕО, 18+)

Какво се случва всъщност?

Множество световни медии мигновено разпространиха новината за този детайл от визията на Айлиш на червения килим и това доведе до широк обществен интерес онлайн.

Причината за тези слухове не е необоснована - Били Айлиш от известно време е свързвана с американския актьор и музикант Нат Уолф. Двамата са били забелязани заедно още през 2025 г., включително в близки отношения в Италия и излизайки заедно от събития, което подхранва спекулациите за романтична връзка.

Снимка: Getty Images

По време на "Грами 2026", Айлиш и Нат Уолф се появиха като двойка и демонстрираха взаимната си подкрепа. Уолф бе галантен кавалер и прегърна изпълнителката след големия ѝ успех в категория "Песен на годината" за "Wildflower".

Все пак официално Били Айлиш и Нат Уолф не са коментирали статуса на връзка публично, включително въпроса дали са сгодени.

Още: Тайното място на Мадона, което нарича "свой рай"

Били Айлиш е сред най-успешните и разпознаваеми артисти на своето поколение, като до момента е носителка на няколко награди "Грами", включително в престижни категории като "Албум на годината", "Песен на годината" и "Запис на годината".