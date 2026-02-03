Любопитно:

10 мъже са обвинени във Франция за изнасилване на дете на 5 годинки в съучастие с бащата

03 февруари 2026
Десет мъже в град Лил, Северна Франция, са с повдигнати обвинения за изнасилването на момче на 5 годинки. Обвиняемите са изнасилвали детето със съдействието на бащата, който също е участвал в насилието. Обвиняемите са на възраст между 29 и 50 години, предаде Франс прес, като се позова на френската прокуратура. 

До обвиненията се е стигнало след разследване, започнало на 15 февруари 2025 г., в резултат на подаден сигнал за организиране на партита, при които участници използват дрога, за да увеличат изпитваната от тях сексуална наслада и същевременно, за да упойват жертвата си. Детето е било насилвано по този начин в периода ноември 2024 г. – февруари 2025 г. 

Максималната присъда, която може да бъде наложена на насилниците, е доживотен затвор. Измежду десетимата насилници един се е самоубил през лятото на миналата година, докато е бил в предварителния арест, каза днес прокуратурата. 

Родителите на детето са били разделени към момента на извършване на престъплението и са имали споделено попечителство над детето. След разкритията момчето е било поверено на майка му, информира БТА.

Елена Страхилова
Елена Страхилова
