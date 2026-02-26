459 руски ракети и дронове полетяха към Украйна, балистичните оръжия пак са най-голям проблем (ВИДЕО)

В нощта на 26 февруари (от 18:00 часа на 25 февруари) Русия е атакувала Украйна с 2 противокорабни ракети „Циркон”, изстреляни от окупирания Крим, 11 балистични ракети „Искандер-М"/С-400, изстреляни от регионите Брянск и Ростов, 24 крилати ракети Х-101 (от Вологда) и 2 управляеми авиационни ракети Х-69. Нападението е включвало също 420 дрона „Шахед“, „Гербер“, „Италмас“ и други видове от Милерово, Курск, Брянск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск и п-в Крим, около 280 от които „Шахед“. Това означава, че Москва е използвала 459 въздушни средства.

Какво свали Украйна?

Според предварителни данни, оповестени от ВВС на Украйна към 10:00 часа, системите за противовъздушна отбрана са свалили или обезвредили:

2 от 2 противокорабни ракети „Циркон“;

4 от 11 балистични ракети „Искандер-М"/С-400;

24 от 24 крилати ракети Х-101;

2 от 2 управляеми авиационни ракети Х-69;

374 от 420 дрона „Шахед“, „Гербер“, „Италмас“ и други видове.

Регистрирани са удари от 5 балистични ракети и 46 ударни безпилотни летателни апарата на 32 места в Украйна, както и падане на отломки от свалени дронове на 15 места.

"Информацията за няколко вражески ракети се изяснява. Атаката продължава, няколко вражески безпилотни летателни апарата са във въздушното пространство. Спазвайте правилата за безопасност!", обявиха от ВВС на Украйна в сводката си, публикувана към 10:15 ч.

Припомняме, че целите на нападението бяха столицата Киев, вторият по големина град Харков, Запорожие и други градове. Отново има жертви и пострадали, както и сериозни щети: Киев, Харков, Запорожие, Полтава, Кривой Рог: Русия уби и рани украинци, остави ги без ток и отопление (ВИДЕО).

Зеленски благодари за ПВО-ракетите, доставени от съюзниците, но иска още

"Към момента се съобщава за десетки ранени в резултат на тази атака, включително деца", написа в социалните мрежи президентът Володимир Зеленски. "Газови инфраструктурни съоръжения в региона на Полтава също бяха атакувани, заедно с електрически подстанции в регионите на Киев и Днипро. Спасителните екипи работят в регионите Чернигов, Запорожие, Харков, Кировоград, Виница и Киев, както и в столицата. Повечето от ракетите, изстреляни днес, бяха успешно пресечени благодарение на нашите партньори, които бързо изпратиха част от ракетите за противовъздушна отбрана, договорени на неотдавнашната среща в Рамщайн. За съжаление, имаше и попадания. А това означава, че трябва да продължим да работим още по-активно".

"Студът все още не е отминал напълно и ракетите за противовъздушна отбрана са необходими всеки ден, докато Русия продължава опитите си да унищожи нашата енергийна система. Благодаря на всички, които разбират това и ни помагат", допълни Зеленски.