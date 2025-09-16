Иван Иванов отмени смяната на шефа на ВиК Русе

Със свое писмо до "Водоснабдяване и канализация" ООД - Русе днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов предлага да отпадне точката за смяна на директора на дружеството от дневния ред на насроченото за 30 септември общо събрание, съобщиха от Министерството, цитирани от БТА.

Предложението за смяната на директора на дружеството бе направено от страна на министъра по искане на общини, които обаче не са провели достатъчно ясна и широка дискусия по темата сред останалите общини - акционери във ВиК-Русе, посочват от ведомството.

Министър Иванов поиска вчера Данаил Събевски да освободи заемания от него пост на изпълнителен директор на ВиК-Ловеч. Причина за искането на регионалния министър е липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на режим на водоподаване в Ловеч, съобщиха тогава от ведомството.