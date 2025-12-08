Кметът на Русе отличи трима студенти с наградата „Студент на годината“

На официална церемония, посветена на днешния студентски празник – 8 декември, Община Русе присъди традиционното отличие „Студент на годината“. Наградата, която се връчва под формата на стипендия за отличен успех, доказан научно-изследователски потенциал и устойчиво академично развитие, получиха трима от най-изявените студенти на Русенския университет „Ангел Кънчев“ – Александра Папазова, Гергана Александрова и Атила Панджар.

Отличията бяха връчени от кмета Пенчо Милков в присъствието на заместник-кмета Енчо Енчев, почетния ректор и председател на Общото събрание на Русенския университет акад. Христо Белоев и доц. д-р инж. Галина Иванова, заместник-декан по научната дейност във факултет „Електротехника, електроника и автоматика“.

Кметът поздрави отличените и подчерта, че вярва в силата на техния труд и амбиция. „Поздравявам ви за усилията, които сте полагали през годините, и за пътя, по който вървите. Вярвам, че целеустремеността и постоянството ще ви водят и занапред. Знанията, които натрупвате, имат истинска стойност, когато се използват, за да правите добро. Това носи смисъл и удовлетворение“, заяви Милков.

Александра Папазова е студентка IV курс, специалност „Финансова математика“, Факултет „Природни науки и образование“. Пълна отличничка с успех 6.00 и бронзов медал от 50-то юбилейно издание на Националната студентска олимпиада по математика (2025). Има траен интерес към научно-изследователската работа и участие в два проекта на вътрешния фонд на университета – „Изследване и моделиране на реални процеси“ и „Изследване на природни и антропогенни явления“.

Автор е на научна публикация в международното издание IOP Publishing (Scientific journal impact rank 0.187) и е представила доклад на международната конференция на Euro-American Consortium (Albena, 2025).

Притежава и практически опит – в ЕМАГ Интернешънъл ООД работи като оператор в контактен център, а от юни 2025 г. е изпълнителен секретар в Алгона ООД, с дейности по анализ и оптимизация на транспортни и финансови данни.

Наред с академичните си постижения развива и творчески заложби – участник е в Международния хоров фестивал „Music and Sea“ 2024 (първа награда във фолклорна категория с хор „Дунавски вълни“), а като вокалист на „The Rock“ и трио „AURA“ има участия в различни музикални инициативи, сред които Ruse Summer Fest.

Атила Панджар е магистър-студент по „Компютърни системи и технологии“ във Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ на Русенски университет. Първенец е на бакалавърския випуск от същата специалност с успех 5.83 и 6.00 от дипломната защита, многократно награждаван за отличен успех и активност.

Участва активно в научно-изследователската дейност и има общо 4 научни публикации – две индексирани в Scopus и две в Студентската научна сесия. Член е на Студентския клон на IEEE и зам.-председател на Electronics Packaging Society (IEEE) към университета (2023–2025). Представял е дейността на EPS на международния форум в Крайова, Румъния.

Отличаван е многократно: първенец на специалността (2025), първо място отборно в Електрониада 2025, отличия и призови места в студентски конкурси през 2023–2024, както и сертификати за участия в инициативи по Еразъм+, Електрониада и Студентските научни сесии. През 2024/2025 г. е стажант-учител по специалността в ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе.

Гергана Димитрова Александрова е студентка III курс, специалност „Технология и управление на транспорта“, Факултет „Транспортен“. Поддържа постоянен успех Отличен 6.00 и показва висока отговорност, аналитичност и научен подход в обучението. Участва в инициативи и дискусии, свързани с иновациите и устойчивата мобилност, сред които „Устойчива и иновативна мобилност в градовете – думата имат младите“ (2022) и Иновативно младежко ЕКСПО IX (2025) като представител на Академичен клуб „Четири колела“ и Elect RU. Има участие в международния форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“ – Есен 2024 в Пловдив, където представя доклад „Организация на сервизната дейност...“ в съавторство с доц. д-р Димитър Грозев. В рамките на обучението си активно се включва в академични форуми и проекти, подготвя разработки и демонстрира високо ниво на аналитичност и ангажираност.