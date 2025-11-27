Войната в Украйна:

Попето: Оставям футбола, преди той да е оставил мен! Ивелин Попов е другото име на успеха

27 ноември 2025, 10:30 часа 324 прочитания 0 коментара
Трикратният футболист №1 на България Ивелин Попов даде интервю пред колегите от Diema Sport по повод прекратяването на кариерата си в края на този сезон. Бившият ас на Литекс, Спартак Москва и Левски заяви, че е по-добре да се откаже от играта, когато все още изглежда добре, защото след това футболът ще го остави. Попето коментира и преминаването си от Ботев Пловдив в Арда, което е било съпроводено с критики.

„Не мога да се оставя да не изглеждам добре. По-хубаво е да се откажа, когато изглеждам добре. Вкарвам голове, подавам. След това футболът ще ме остави. По-добре аз да оставя футбола, когато съм на добро ниво“, заяви Попов пред камерата на DIEMA SPORT.

 „Искам да кажа, че по време на разтрогването на договора ми в Ботев по взаимно съгласие, имаше доста писания, доста приятни стрелички. Имаше подобни изказвания, че Ивелин Попов е другото име на проблема. Ивелин Попов е другото име на успеха. Тези стрелички бяха към мен и старши треньора на Арда. Затова го поздравих след попадението срещу ЦСКА 1948. Защото е мъжкар. Има ясни правила, които се спазват от всички. Тунчев много трудно преживя периода ни със слаби мачове“, каза още Попето.

След успеха над ЦСКА 1948 наставникът на Арда Александър Тунчев разкри, че отдавна е наясно с намеренията на звездата си да спре с футбола (подробности четете в линка).

Ивелин Попов Арда Кърджали
