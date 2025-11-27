Левски иска да се подсили на три позиции

Левски е лидер във временното класиране на Първа лига с 38 точки. Вторият ЦСКА 1948 изостава с 8 точки, а третият Локомотив Пловдив – с 10. За да запазят преднината си, „сините“ ще се активизират на зимния трансферен пазар. Не се очаква да направят кой знае каква селекция, но според колегите от „Gong“ ще търсят нови попълнения на три позиции – централен защитник, дясно крило и централен нападател.

Причината да се търсят футболисти на тези позиции е възможната продажба на Марин Петков, Мустафа Сангаре и Кристиан Макун. Интерес има и към тримата, а ръководството на Левски е готово да приеме оферта, която устройва клуба. Вероятността още трима да напуснат клуба е голяма. Става въпрос за Патрик Мислович, Фабио Лима и Карлос Охене. Но причината за раздялата с тях ще бъде коренно различна – и тримата играят рядко, а договорите им изтичат през лятото. И все пак „сините“ няма да пазаруват повече от необходимото, тъй като съставът вече е добре окомплектован.

Мустафа Сангаре и Марин Петков вече бяха близо до трансфер

За продажба на Сангаре се говори още от миналата зима, когато беше в списъка с желания на Пари Нижни Новгород. През лятото интерес към нападателя прояви и Есперанс от Тунис. А наскоро стана ясно, че скаутите на Левски са представили на Хулио Веласкес няколко предложения за нов нападател. Марин Петков беше пред трансфер в Полша и Италия през лятото, а интерес към него вече има и от Мароко. Силното представяне на Кристиан Макун в Евротурнирите дава предпоставки за силен интерес към него през зимата.

