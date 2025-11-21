Студио Actualno:

Кметът на Русе откри изложбата „Зимно настроение“ на Дружеството на русенските художници

21 ноември 2025, 12:03 часа 344 прочитания 0 коментара
В малката картинна галерия на ул. „Борисова“ 6 кметът Пенчо Милков откри изложбата „Зимно настроение“. Експозицията показва картини - дело на творците от Дружеството на русенските художници. „Изкуството има силата да вдъхва емоция и да насочва погледа ни към красивото, дори в най-сивите дни на зимата. Вашата изложба създава атмосфера на топлина и вдъхновение. Чрез своята творческа чувствителност всеки от вас допринася пъстрата художествена палитра на нашия град да бъде разпознаваема и жива“, обърна се кметът към членовете на дружеството. Той отправи поздравление към председателя Николай Колев по случай изминалия му преди дни рожден ден. „С отдадеността и професионализма си допринасяте Русе да бъде град на култура, дух и талант“, каза кметът.

18 русенски художници представят близо 100 картини в настоящата изложба. Над половината от творбите са на зимна тематика. Преобладават пейзажите, като творците са обърнали особено внимание на любимите им места в Русе.

Експозицията може да бъде разгледана до 3 декември.

 

Антон Иванов
