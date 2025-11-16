Зам.-кмет на Русе откри държавните първенства по шахмат и бадминтон за хора с увреждания

В зала „Арена Русе“ се провежда осмото издание на държавните първенства по бадминтон и шахмат за хора с увреждания, които събират 14 мъже и шест жени от седем български града. Състезанията се организират от Спортен клуб „Олимп – спортът е равнопоставен“ с председател Георги Гаев с подкрепата на Община Русе, спонсори и дарители.

Заместник-кметът Златомира Стефанова откри първенствата и поздрави организаторите и спортистите за отдадеността и силата на духа, която носят. Тя подчерта значението на събитието за насърчаване на равнопоставеността и за утвърждаване на Русе като град, който подкрепя активния и пълноценен живот на хората с увреждания. Стефанова получи специален плакет от председателя на Българската параолимпийска федерация Илия Лалов за последователното съдействие на Община Русе при организацията на състезанията. Лалов отличи също така ентусиазма и професионалната работа на председателя на СК „Олимп – спортът е равнопоставен“, благодарение на когото държавните първенства са утвърдени като събития в спортния календар на Русе.

Георги Гаев от своя страна подчерта, че спортът е естествен механизъм за преодоляване на социалната изолация и за създаване на по-приобщаваща среда, като призовава русенската общност и бизнеса да продължат подкрепата си за тези важни инициативи. Той отправи своята благодарност и към спортен клуб Бадминтон Русе за подкрепата, като персонално поздрави треньора Васил Пасков, който присъстваше на откриването.

Партиите по шахмат под съдийството на председателя на ШК „Дунав 1931“ Пламен Митев започнаха сутринта, а следобед участниците ще се включат в различните групи на държавния шампионат по бадминтон.