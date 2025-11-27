Спорт:

Двукратен шампион с ЦСКА: Никой да не се самозалъгва от 2-3 победи, отборите ще вземат мерки срещу играта на Янев

Двукратният шампион на България с ЦСКА Ивайло Андонов коментира представянето на бившия си отбор под ръководството на Христо Янев. Именитият нападател на „армейците“ от средата на 90-те години на ХХ век говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като бе категоричен, че никой не трябва да се самозалъгва от 2-3 победи. Той също така допълни, че много скоро останалите тимове в Първа лига ще вземат мерки срещу стила на игра на Христо Янев.

Андонов, който в кариерата си има 172 мача и 99 гола за ЦСКА, също така коментира и предстоящата зимна селекция в тима. Според него „армейците“ ще вземат нови футболисти, но селекцията няма да бъде гръмка. По думите му в момента е много по-важно да се инвестира в инфраструктурните проекти на клуба.

„Положителният ефект може много лесно да отмине в оставащите мачове“

„Никой да не се самозалъгва от две-три победи. Това е едва първият етап от престоя на Христо Янев, тръгва добре с резултатите, но от играта има още много какво да се желае. Въпросът как стои в момента ЦСКА на футболната ни карта, е много обширен. Част от футболистите имат 3 мача до паузата, в които трябва да си заслужат договорите. Янев дава шанс, на когото заслужава. Честно казано съм малко песимист до края на есенния дял в първенството за ЦСКА, защото отборите ще вземат мерки срещу играта на Христо Янев“.

„Положителният ефект може много лесно да отмине в оставащите мачове, така че треньорът трябва да мисли и други варианти как да изглеждат „армейците“ в оставащите мачове, защото вече ще трябва да диктуват темпото, ще срещнат затворени отбори и така. Ще инвестират в зимна селекция, но чак пък гръмка не вярвам. Приоритет е стадионът, така че се надявам да се инвестира повече там. Наситихме се на играчи за пълнеж в ЦСКА, с построяването на стадиона би следвало вече да идват и по-сериозни имена“, заяви Ивайло Андонов.

Бойко Димитров
