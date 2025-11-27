Млад българин слага капитанската лента в ЦСКА

21-годишният Теодор Иванов пак ще сложи капитанската лента на ЦСКА. Очаква се младежкият национал на България да стартира като титуляр за "армейците" при визитата на Спартак Варна в двубой от 17-ия кръг на Първа лига. Централният защитник ще замени титулярния капитан Адриан Лапеня, който ще отсъства поради наказание. Информацията съобщават колегите от "Мач Телеграф", според които Христо Янев ще направи още две промени в титулярния си състав.

Синът на Валентин Илиев бе на висота при успеха с 1:0 срещу Левски. От началото на шампионата талантът има 10 мача за „червените“, като в 6 от тях е бил титуляр. Иначе, в сравнение с 11-те, които започнаха срещу Ботев Пловдив, старши треньорът на "червените" ще замени десния си бек Иван Турицов със завръщащия се след червен картон Давид Пастор. Подписалият нов договор с ЦСКА Петко Панайотов ще бъде предпочетен за сметка на Улаус Скаршем.

20-годишният полузащитник се обвърза с "армейците" до лятото на 2029 г. Настоящият му контракт бе до юни 2027-а. Силните му игри през този сезон са накарали ръководството да побърза с дългосрочното ангажиране на таланта. До момента през кампанията Петко има 2 гола и 2 асистенции в 16 мача с червената фланелка и се превърна в един от важните състезатели в състава на Христо Янев.

