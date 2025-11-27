1,2 млн. лв. от театъра в Пазарджик: Един участник, един спечелил, 35% комисиона

Една обществена поръчка. Един кандидат и... съответно победител. И една огромна комисиона, която в следващите години ще бъде чинно изплащана. Драматично-куклен театър "Константин Величков" в Пазарджик ще си има съвсем нова система за продажба на билети и рекламно обслужване, но въпросът е на каква цена? Нормално ли е фирмата, която ще осигури модернизиране на системата за продажба на билети, да взима 35% без ДДС от приходите от същите тези билети в следващите няколко години, вместо тези средства да се връщат обратно в театъра?

Още: Протест пред Министерството на културата: Задава ли се криза с проектите по ПВУ?

Actualno.com получи сигнал за сериозни проблеми с обществена поръчка на Драматично-куклен театър "Константин Величков" в Пазарджик. Поръчката е за организиране на дистрибуцията и продажба на билети, включително използване на високотехнологична платформа и осигуряване на софтуер за продажба на билети, осигуряване на технически средства за осъществяване на пропускателен режим, техническо оборудване и консумативи за издаване на билети на каса, както и осигуряване на рекламно обслужване (печатна, медийна и интернет реклама) за период от три години, съобразно програмата на театъра.

Обществена поръчка с гигантска комисиона

Обществената поръчка е на стойност от близо 1,2 млн. лв (1 184 890,00 лв. съвсем точно) и е публикувана на 15 юли 2025 г., а крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е бил 7 август. Единственият участник е фирмата КУПИ БИЛЕТИ БГ ЕООД, собственост на Благо Солов, който беше дългогодишен общински съветник в Пазарджик.

Обществената поръчка на театъра в Пазарджик изглежда е пусната по всички правила. Това, което буди притеснение обаче, е сумата, която се печели - 1,230 млн. лева с ДДС за изграждане на билетна система, access control, реклама, маркетинг и т.н. за три години. По-фрапантното е подписаният договор за комисионa, която е 35% без ДДС. Данните са обявени в самата обществена поръчка, договорът е публикуван, така че информацията е публично достъпна. Това означава, че почти 50% от приходите от билети на театъра ще се взимат от една фирма в следващите три години.

Не е имало обжалване на въпросната обществена поръчка, защото става въпрос за поръчка с един участник, а и никоя от конкурентните в бранша фирми за продажба на билети не е очаквала, че някой театър би подписал при такава комисиона. Впечатление прави и, че самата обществена поръчка не е детайлна - не е съвсем ясно какво включва и какво точно трябва да се направи от фирмата, спечелила поръчката. По наши данни един билетен софтуер струва между 5 и 10 000 лв. Един мобилен четец струва 1500 лв, един турникет струва 20 000 лв, но сумата варира спрямо качеството.

Още: Когото и да сложат за министър на културата, той е обречен: Мнението на Александър Сано и Веселин Плачков

Какво отговаря държавата

След като научават за провелата се поръчка, авторите на сигнала подават жалба, входирана към Министъра на културата - Мариан Бачев, Димитър Главчев - Сметната палата и към директора на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) - Людмила Петкова. Подписана е от едни от най-големите оператори за продажба на билети за събития в България.

Отговорите от институциите: Министърът на културата Мариан Бачев защитава театъра в Пазарджик и смята, че театърът като второстепенен разпоредител на бюджета няма никакъв проблем да взема такива решения и да подписва подобни договори. Бачев приема за нормално, че театърът е подписал при такава комисиона.

От Сметната палата заявяват, че казусът е по-скоро по отношение на защита на конкуренцията. От палатата казват още, че ще правят планиран финансов одит на годишната 2024-2025 на Министерството на културата, но не правят одити на отделни институции.

Единствената надежда на жалбоподателите е в АДФИ, откъдето отговарят, че ще бъде възложена проверка в театъра в Пазарджик, когато имат капацитет за това.

Actualno.com разполага както със самата жалба, така и с отговорите на всички институции, до които е била подадена.

Още: Бюджетът за култура през 2026 г.: Съобразяване с реалностите или нула ръст и неадекватност?

Какво казва директорът на театъра

Снимка: Dimitar Banenkin/Facebook

Директор на Драматично-куклен театър "Константин Величков" в Пазарджик е известният актьор Димитър Баненкин, който спечели конкурса на Министерството на културата тази година, а резултатите бяха оповестени в официалния сайт на министерството на 20 юни. Това означава, че Баненкин е поставил подписа си за пускането на тази поръчка по-малко от месец след избора му за директор.

Actualno.com изпрати въпроси към г-н Баненкин, на които той отговори бързо и изключително добре аргументирано. Баненкин казва, че "видът на процедурата (публично състезание) е правилно съобразен с прогнозната стойност на обществената поръчка, за да осигури равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност". На наш въпрос дали не смята, че такъв висок процент на комисионата от продажба на билети на театъра (35% без ДДС) ощетява театъра, г-н Баненкин отговаря: "Точно обратното – справедливото и прозрачно определено възнаграждение за професионално подготвен изпълнител, отговарящ на всички критерии за подбор, включени от мен в тази обществена поръчка, гарантират по-добра ефективност при разходване на публичните средства в работата на театъра".

Още: Министърът на културата мълчи: Меси ли се Тошко Йорданов в работата на Мариан Бачев?

Фирмата, спечелила обществената поръчка

Фирмата, която печели обществената поръчка (единствена кандидатствала), е собственост на вече бившия общински съветник на Пазарджик - Благо Солов. Поръчката е пусната на 15 юли, на 17 юли в Пазарджик са касирани изборите за общински съветници, а Солов пуска оферта на 7 август. Това означава, че той вече не е бил общински съветник, когато неговата фирма е участвала в обществената поръчка.

Фирмата КУПИ БИЛЕТИ БГ ЕООД е собственост на Балкан Пропърти Инвестмънт с управител Благо Солов, който е и едноличен собственик. Фирмата е със 100 лв капитал и печели обществена поръчка за близо 1,3 млн. лв. Важно е да се уточни, че билетите не са обложени с ДДС. Според автора на сигнала, който достигна до нас, се очаква в още няколко театъра да се появи подобна обществена поръчка.

По наша информация в другите театри в страната се работи максимум на 7% комисиона, а в случая говорим за в пъти по-висок процент. Интересно е как този директор ще оправдае пред артисти и общественици в Пазарджик, че половината приходи на театъра ще отидат в частни ръце и няма да се направи инвестиция в по-добро оборудване, нови актьори в трупата и т.н.

Политическата кариера на Благо Солов

Снимка: Благо Солов/Facebook

Както вече стана ясно, Благо Солов е бил дългогодишен общински съветник в Пазарджик. През 2007 г. на местните избори е водач на листата на Сдружението на предприемачите и е общински съветник до 2011 г. От 2011-2015 е общински съветник от БСП. В периода 2015-2019 е общински съветник чрез листа "Благо Солов - съюз за Пазарджик". През 2019 г. е кандидат за кмет и водач на листа за "БСП за България", общински съветник е до 2023 г. През 2023 г. се кандидатира за кмет чрез собствената "Коалиция Заедно за силна община" и става общински съветник. Това прави общо 18 години кариера като общински съветник в Пазарджик в 6 мандата, последният изкаран наполовина.

Припомняме, че по решение на Върховен административен съд на от 17 юли 2025 г. изборът за общински съветници в община Пазарджик, произведен на 29.10.2023 г., бе обявен за недействителен. В следствие на това, старият състав на общинския съвет (мандат 2019-2023) беше "върнат" за изпълнение на функциите докато се назначат нови избори. От 17 юли 2025 г. Благо Солов не е общински съветник в Община Пазарджик с мандата, с който бива избран. Г-н Солов отказва да се кандидатира за общински съветник на изборите, провели се през октомври месец 2025 г., които бяха спечелени от "ДПС - Ново начало", а самият изборен процес бе съпроводен със скандали за изборни нарушения в села и ромски квартали в цялата община.

Преди години именно Благо Солов дарява 1 млн. лв. за ремонт на театъра след пожар - сегашната поръчка и комисионата водят до интересни заключения за това дарение.