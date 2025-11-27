"Ти си звяр": Джеси Джей е гневна на бившия си Чанинг Тейтъм

Джеси Джей изглежда намеква за раздялата си с Чанинг Тейтъм в новия си албум. По време на скорошно прослушване в Лондон на предстоящия ѝ "LP Don’t Tease Me with a Good Time", 37-годишната певица представи новата си песен "Threw It Away", която според "The Sun" загатва за раздялата ѝ със звездата от "Roofman" през 2020 г.

Изпълнителката на хита "Bang Bang" не споменава Тейтъм по име, но сякаш отправя послание към бившия си, наричайки го "звяр". "Тази следваща песен я написах през 2020 с Райън Тедър, и можете да се досетите с кого излизах тогава", споделя Джеси.

Jessie J appears to hint at her split from Channing Tatum on her new album.



During a recent listening party in London for her forthcoming LP, Jessie shared her new song "Threw It Away," which appears to hint at her split from the Roofman star in 2020.https://t.co/JRvOZn4aqE pic.twitter.com/kC2eyB0ChA — Yahoo Entertainment (@YahooEnt) November 26, 2025

В песента тя пее: "Сложих сърцето си на масата / Тогава нещата станаха неудобни / Но о, тази карма някой ден ще дойде / Защото ти дадох любовта си и ти я изхвърли." По-късно добавя: "Не се осмелявай да пренаписваш историята / Аз съм красотата, ти си звярът."

Повече за връзката им

Раздялата на Джеси и Тейтъм е потвърдена от източници пред "People" през април 2020 г. Те съобщават, че двойката е сложила край на връзката след кратко събиране през януари, след едномесечна раздяла. "Те се интересуваха достатъчно един от друг, за да опитат отново, но осъзнаха, че е по-добре да продължат напред", споделя източникът, като уточнява, че раздялата е била "напълно приятелска".

Джеси и Тейтъм започват да се срещат през октомври 2018 г., след като са забелязани на мини голф среща. Новината за връзката им се потвърждава само няколко месеца след раздялата на Тейтъм с бившата му съпруга Джена Дюън, с която има дъщеря Еървли. Двойката се събира за кратко през януари 2020 г., след като се разделят през декември 2019 г., но "времето не било подходящо".

По време на прослушването Джеси също сподели размисли за здравето си. През юни тя претърпя мастектомия след диагнозата "начален стадий на рак на гърдата". "Благодарна съм за уроците и за връзката, която това ми даде с толкова много хора, борещи се с рак", каза певицата, като допълни: "И съм станала по-добър родител, станала съм по-добър човек."

Джеси и настоящият ѝ приятел Чанан Колман посрещнаха сина си Скай Сафир през май 2023 г. Новият ѝ албум "Don’t Tease Me with a Good Time излиза в петък, 28 ноември, информират от "People".