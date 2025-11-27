Почина една от най-влиятелните модни икони в световен мащаб

Шотландската модна дизайнерка и музикантка Пам Хог, известна с пънк рок стила си и екстравагантните си тоалети, носени от звезди като Бионсе и Лейди Гага, е починала, предаде АФП, позовавайки се на семейството ѝ. "Креативният дух на Памела и нейното творчество са докоснали много хора и тя оставя прекрасно наследство, което ще продължи да вдъхновява, да носи радост и да ни насърчава да живеем отвъд границите на общоприетото", се посочва в направеното от семейството ѝ изявление.

Снимка: Getty Images

Известни личности отдадоха почит на Пам Хог в социалните мрежи, като актрисите Роуз Макгауън и Патриша Аркет, която я нарече "междузвезден диамант", рок групата Blondie и дизайнерката Роксанда Илинчич. Без да разкриват причината за смъртта ѝ, близките ѝ благодариха на персонала на център за медицински грижи в Източен Лондон, където тя е била заобиколена от "скъпи приятели и членове на семейството" през последните си дни. Възрастта на Пам Хог винаги е била загадка. Според в. "The Guardian" дизайнерката е била на 66 години.

Коя е Пам Хог?

Често сравнявана с Вивиан Уестууд заради пънк рок стила си, Хог е емблематична фигура на Лондонската седмица на модата с футуристичните си визии, дръзките си прически и екстравагантните си тоалети, с които облича звезди като Риана, Бионсе, Кейт Мос и Лейди Гага.

Снимка: Getty Images

Една от емблематичните творби на дизайнерката, която съчетава ирония, феминизъм и контракултура в своите ревюта, е прилепналият комбинезон като този, носен от Кайли Миноуг в клипа на песента "2 Hearts".

Страстна почитателка на музиката, Пам Хог свири в много групи, сред които Rubbish и Doll, подгрявали за изпълнители като Pogues и Деби Хари от Blondie, съобщава БТА.