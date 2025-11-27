Войната в Украйна:

Раздялата с Анджелина Джоли: Били Боб Торнтън разкри истината за брака им

27 ноември 2025, 10:23 часа 1 коментар
Раздялата с Анджелина Джоли: Били Боб Торнтън разкри истината за брака им

Били Боб Торнтън, известният актьор и сценарист, имаше кратък, но бурен брак с Анджелина Джоли. Двамата се запознават по време на снимките на филма "Pushing Tin" през 1999 година и се женят през 2000 г. Бракът им приключва през 2003 г. Торнтън наскоро сподели подробности за тяхната връзка и причината за раздялата. "Това беше един от най-прекрасните периоди в живота ми", каза актьорът. "Тя и аз все още сме много, много близки приятели. И това беше бракът, който завърши наистина цивилизовано. Просто се разделихме, защото начините ни на живот бяха твърде различни", цитират го от "People".

Торнтън поясни, че докато Джоли водела глобален и активен живот, с много пътувания, публични събития и ангажименти, той предпочитал по-спокоен и уединен ритъм. „Когато се срещнахме, аз бях по-известният", добави той. "И после, когато се събрахме, медиите и хората са много заинтересовани от известни двойки, което е доста странно. Не можехме да отидем никъде без да сме наблюдавани."

Близки отношения

Били Боб Торнтън е бил женен общо шест пъти. В интервю за "Rolling Stone" той обясни, че другите пъти, в които се е женил, е било спонтанно решение под влиянието на алкохол.

Със своята шеста съпруга Кони Англанд Торнтън е заедно повече от 20 години, те се женят през 2014 г. и имат дъщеря Бела, която е на 21 години. Той е баща и на още три деца.

Преди да се омъжи за Торнтън, Джоли беше омъжена за Джони Лий Милър, а след това за Брад Пит, с когото има шест деца. През февруари 2025 г., по време на Международния филмов фестивал в Санта Барбара, тя сподели, че остава приятелка с Джони Лий Милър.

Въпреки краткия си брак, Торнтън и Джоли поддържат близки и цивилизовани отношения. Раздялата им не се дължи на конфликти или липса на чувства, а на различия в ритъма на живота им. Това напомня, че понякога несъвместимостта между два начина на живот може да бъде по-важна от всякакви други фактори.

Торнтън определя брака си с Джоли като един от най-хубавите периоди в живота си, а публичното внимание към тяхната връзка остава един от най-обсъжданите моменти в кариерата им.

Ева Петрова
