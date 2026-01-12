Войната в Украйна:

Над 1,5 млн. преминали: Рекорден трафик през Дунав мост при Русе

12 януари 2026, 14:52 часа 331 прочитания 0 коментара
Над 1,5 млн. преминали: Рекорден трафик през Дунав мост при Русе

Тенденцията за ръст в трафика на Дунав мост се запазва и през тази година, въпреки продължаващите дейности по цялостната рехабилитация на съоръжението, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов, цитиран от БГНЕС. По-рано днес той отново посети граничния преход между България и Румъния при Русе – Гюргево, където инспектира обработката срещу обледяване, съобщиха от ОА-Русе.  Ръстът в трафика през 2025 г. в сравнение с предходната 2024-а е около 11%, отчита Драганов. По негови думи преминалите превозни средства за посочения период през съоръжението само в едната посока са с над 155 000 повече, като 120 000 от тях са леките коли.

Очаква се увеличен трафик и през 2026 г.

Още: Интензивен трафик по Дунав мост при Русе, ремонтът е подновен

Снимка Областна управа Русе

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

За сравнение броят на всички видове моторни превозни средства излезли от страната в посока Румъния през 2025 г. през Дунав мост е 1 630 305, а през 2024 г. – 1 475 154.

Според Драганов причината за рекордната натовареност е пълноправното присъединяване на България към Шенгенското пространство.

По негови думи увеличаването на трафика ще продължи и през настоящата година, като това ще се дължи най-вече на влизането ни в еврозоната.

Още: Без спиране на движението: Подновяват ремонта на Дунав мост

Драганов смята, че това ще направи страната ни и в частност региона ни още по-привлекателна дестинация за нови международни инвестиции и развитие на бизнеса.

Само за първата седмица на този януари преминалите леки автомобили са с около 3000 повече спрямо същия период на вече изминалата година.

Още: За празниците: Пускат двупосочно движение по Дунав мост при Русе

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Русе трафик Дунав мост превозни средства
Още от Русе
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес