Над 1,5 млн. преминали: Рекорден трафик през Дунав мост при Русе

Тенденцията за ръст в трафика на Дунав мост се запазва и през тази година, въпреки продължаващите дейности по цялостната рехабилитация на съоръжението, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов, цитиран от БГНЕС. По-рано днес той отново посети граничния преход между България и Румъния при Русе – Гюргево, където инспектира обработката срещу обледяване, съобщиха от ОА-Русе. Ръстът в трафика през 2025 г. в сравнение с предходната 2024-а е около 11%, отчита Драганов. По негови думи преминалите превозни средства за посочения период през съоръжението само в едната посока са с над 155 000 повече, като 120 000 от тях са леките коли.

Очаква се увеличен трафик и през 2026 г.

Снимка Областна управа Русе

За сравнение броят на всички видове моторни превозни средства излезли от страната в посока Румъния през 2025 г. през Дунав мост е 1 630 305, а през 2024 г. – 1 475 154.

Според Драганов причината за рекордната натовареност е пълноправното присъединяване на България към Шенгенското пространство.

По негови думи увеличаването на трафика ще продължи и през настоящата година, като това ще се дължи най-вече на влизането ни в еврозоната.

Драганов смята, че това ще направи страната ни и в частност региона ни още по-привлекателна дестинация за нови международни инвестиции и развитие на бизнеса.

Само за първата седмица на този януари преминалите леки автомобили са с около 3000 повече спрямо същия период на вече изминалата година.

