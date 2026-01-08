Спорт:

08 януари 2026, 10:45 часа 320 прочитания 0 коментара
Интензивен трафик по Дунав мост при Русе, ремонтът е подновен

Интензивен остава трафикът през Дунав мост при Русе – Гюргево, съобщи тази сутрин областният управител Драгомир Драганов, цитиран от БГНЕС. Драганов се запозна на място със създадената организация във връзка с подновяването на основния ремонт в българската част на моста. От началото на годината до днес от България в посока Румъния през граничния преход са преминали над 27 500 превозни средства, като близо 22 000 от тях - около 80%, са леките коли. Спрямо същия период на миналата година има увеличение на лекия трафик с около 3000 автомобила. Според областния управител пълноправното приемане на България в началото на миналата година в Шенген е довело до ръст в броя на туристите, избрали да посетят страната ни.

Очакванията му са същата тенденция и то в още по-големи мащаби да последва и от въвеждането на еврото като официална валута в страната ни.

Снимка АПИ

"Според мен така България се отваря към всички останали 20 страни-членки на еврозоната, а тук наистина има какво да се види и какво да се прави", категоричен бе Драганов.

Няма опашки от чакащи коли

Въпреки натовареното движение през Дунав мост, на този етап няма опашки от чакащи леки и товарни автомобили, които да преминат. Не се очакват и такива.

Рехабилитацията на съоръжението ще продължи както и до момента - без спиране на трафика, като движението ще преминава двупосочно в основно ремонтирания участък в платното за Румъния.

Ще се прилага отново метода на т.нар. адаптивно управление, като автомобилите ще се пропускат на интервал от 20 минути.

Строително-монтажните работи ще продължат в следващите 320 метра от моста, в лентата за България. Така, ремонтът навлиза в петия от общо шест етапа.

