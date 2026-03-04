Корейско упражнение за плосък корем след 50: Тонизира коремните мускули за 5 минути на ден без изтощение

И как едно леко корейско упражнение влияе на стомаха след 50-годишна възраст?

Плоският корем след 50 е възможен, а това нежно корейско упражнение тонизира коремните мускули, без да ги изтощава, пише "Sensa"

Възможно е да имате плосък корем дори след 50 години, без да се изтощавате.

Едно нежно корейско упражнение тонизира коремните мускули, подобрява стойката и предотвратява ефекта на „изпъкнал корем“.

Винаги ли сте мечтали да имате коремни мускули, без да се налага да страдате? Изглежда, че тази нежна дисциплина от Корея ви е подготвила.

Когато мислим за корем и плосък корем, е лесно да се намръщим при мисълта за усилията, необходими за постигане на желания резултат. Факт е, че нищо не идва без борба. Но самата мисъл за безкрайни минути в планк, безкрайни коремни преси и всякакви мъчителни упражнения е достатъчна, за да разруши напълно мечтата за плосък корем, дори и за най-малко атлетичните сред нас.

След 50-годишна възраст това се смята за почти непостижима цел, предвид промените в тялото, хормоналните колебания и заседналия начин на живот. Това е особено вярно с наближаването на менопаузата и веднага след нея. Често в този момент малкото, закръглено коремче се настанява удобно и отказва да си отиде, въпреки всички усилия: упражнения, диета, дейности...

И как едно леко корейско упражнение влияе на стомаха след 50-годишна възраст?

Възрастта наистина прави отслабването по-трудно . И след като сте положили всички възможни усилия да отслабнете, често напразно, е трудно да повярвате, че плосък корем може да се постигне с леки упражнения. И все пак, тенденцията от Южна Корея го доказва. Разбира се, тя беше приета и обожавана от всички, които не понасят спорта, или поне интензивните му форми.

Подходът разчита на нежна техника - без планк или коремни преси, а бавни, повтарящи се движения. Тези движения активират дълбоките мускули, без да натоварват ставите. Тазовото дъно не отслабва, което е важно да се има предвид, особено след менопаузата . Нежните упражнения са част от дисциплина, която е популярна в цяла Азия и...Заимства бавни движения от стари бойни изкуства и тай чичуан, а напоследък често се нарича Айан Пилатес, за което все още няма потвърждение дали е истинско или е дело на изкуствен интелект .

Принципът е прост:

Застанете изправени, бедрата са на ширината на раменете, стъпалата са успоредни.

Изпънете гръбнака си, докато напрягате напречния си коремен мускул (дълбок мускул, който действа като естествен корсет около стомаха). Идеята е да си представите въже, което дърпа горната част на главата ви.

Прибрана брадичка, рамене надолу и издърпани назад, пъпът прибран към гръбначния стълб... всичко това без да задържате дъха си.

Поддържайте контракцията, докато движите двете ръце наляво и надясно.

Повторете упражнението 10 пъти, направете 3 серии.

Това упражнение помага за активирането на мускулите, които поддържат коремните мускули - мускули, които отслабват след 50-годишна възраст, което прави по-трудно да се видят резултати след тази възраст.

Чрез редовното практикуване на тази нежна дисциплина, коремът изглежда по-плосък. Подобрява се и стойката, което помага за предотвратяване на ефекта на „изпъкнал корем“. Освен това, талията е по-дефинирана, шията е по-дълга, а ръцете изглеждат по-стройни. Идеята е упражненията да се изпълняват стратегически, нежно и с по-малко усилия. Можете да практикувате тази дисциплина у дома или под ръководството на професионалист по пилатес.