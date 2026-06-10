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Радев е поучил Молдова за грешките в евроинтеграцията, нито дума за войната в Украйна (СНИМКИ)

10 юни 2026, 17:03 часа 810 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерски съвет
Радев е поучил Молдова за грешките в евроинтеграцията, нито дума за войната в Украйна (СНИМКИ)

Министър-председателят Румен Радев проведе на 10 юни среща в София с премиера на Молдова Александру Мунтяну, по време на която двамата обсъдиха развитието на двустранните отношения и процеса на европейската интеграция на Кишинев, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. По време на срещата премиерът е поздравил молдовския си колега за предстоящото в близките дни начало на преговорите за членство на страната в Европейския съюз, като е подчертал, че този важен етап е резултат от "реални реформи и постигнати конкретни резултати".

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Румен Радев е споделил българския опит в процеса на европейската интеграция и е откроил както постижения, така и допуснати грешки. Като пример в тази насока е посочил подхода на разпределяне на субсидиите в земеделието, който е довел до дисбаланси и задълбочаване на регионалните различия.

Снимка: Министерски съвет

Задълбочаване на сътрудничеството с Молдова

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В хода на разговора са били обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството не само в икономиката, но и в областта на високите технологии, туризма, културата и академичния обмен.

Александру Мунтяну е определил България като "традиционен и надежден партньор" на страната си и е изразил удовлетворение от активните връзки в сферата на образованието и културата. В този контекст той е посочил значимото дело на светите братя Кирил и Методий и богатите културни традиции на България.

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Снимка: Министерски съвет

Обща е била позицията за необходимостта от по-активен обмен на студенти между университетите на България и Молдова. Молдовският премиер е потвърдил ангажимента на страната да работи за съхраняването на автономията и устойчивото развитие на Тараклийския район. От своя страна, Румен Радев е подчертал, че в тази насока следва да бъде съхранена и ефективната дейност на местните институции, което да гарантира жизнеспособността и развитието на региона.

Премиерът на Молдова е отправил покана към Румен Радев да посети страната. Радев е приветствал инициативата, като е подчертал, че подобна визита следва да бъде съпътствана от бизнес форум, който да даде по-силен импулс на икономическите връзки между България и Молдова.

Снимка: Министерски съвет

От прессъобщението на Министерски съвет не става ясно двамата с Мунтяну да са обсъждали горещата геополитическа тема за двете държави - войната в Украйна, в контекста на нахлулите в Молдова дронове през последните седмици и на спирането на изпращане на въоръжение от България към украинската армия.

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Молдова Европейски съюз Румен Радев война Украйна
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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