Над 140 тротинетки са иззети за две години, продължават акциите срещу нарушителите

„Няма да толерираме поведение, при което обществени пространства - паркове, алеи и тротоари, се превръщат в опасни зони заради нарушители, движещи се с несъобразена скорост и без чувство за отговорност“. Това заяви директорът на дирекция „Обществен ред и сигурност" Георги Игнатов по повод случай, при който водач на електрическа тротинетка блъсна и рани малко дете в пешеходна зона в Русе. „Пешеходните зони, парковете и тротоарите са създадени за хората - за майките с колички и за нашите деца. Те не са писти за безразсъдни каскади. Всеки, който управлява тротинетка като играчка, а не като превозно средство, поставя под риск живота на пешеходците", подчерта Игнатов.

Той припомни, че с последните изменения в Закона за движение по пътищата (ДВ, бр. 16 от 2026 г.) се предвижда създаването на национален регистър на индивидуалните електрически превозни средства и техните собственици, поддържан от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата". Законът възлага на кметовете на общини конкретни функции по вписването на превозните средства в регистъра. Към момента обаче липсва наредбата на Министерския съвет, която да уреди условията и реда за регистрация, отчет, прекратяване и възстановяване на регистрацията.

Въпреки ограничените правомощия на местната власт, съвместни екипи от служители на Общинска полиция, специализираното звено „ИООРС" към Община Русе и ОД на МВР – Русе провеждат ежедневни проверки. От началото на 2024 г. досега са иззети над 140 тротинетки, като към момента 7 от тях се намират на съхранение в Общинска полиция. Наложени са 96 глоби на обща стойност 2482 евро, а съставените актове са 376 - за 8819 евро, от които 122 са на непълнолетни лица. Глобени са и 8 родители. Само през последните два месеца са съставени над 40 фиша и 14 акта, два от които срещу родители на малолетни. Предупредени са близо 20 водачи, а над 20 тротинетки са иззети.

От 1 до 7 юни в страната се провежда специализирана полицейска операция за безопасността на водачите на двуколесни превозни средства, включително електрически тротинетки, като част от европейската инициатива ROADPOL. От 3 юни пък стартира съвместна операция на Общинска полиция с екипи на Първо и Второ районно управление на МВР, която ще продължи до 30 юни и е насочена срещу нарушителите, управляващи електрически превозни средства.