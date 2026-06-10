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"Заложник сме на безпринципна блокада": Муцунски в София сипе обвинения срещу България

10 юни 2026, 17:14 часа 348 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook.com/Timco Mucunski
"Заложник сме на безпринципна блокада": Муцунски в София сипе обвинения срещу България

"Северна Македония е „заложник на неправилна и безпринципна блокада“ по пътя си към Европейския съюз, заяви външният министър Тимчо Муцунски по време на посещението си в София, предаде македонската медия "Независен". Той е категоричен, че България трябва да отвори вратите си за Европейския съюз. Изявленията му дойдоха по време на среща на външните министри на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (SEECP), който тази година отбелязва 30 години от създаването си.

"Северна Македония" е образцова страна

Според Муцунски Северна Македония е образцова страна в региона, която прилага европейски реформи и е напълно в съответствие с общата външна и отбранителна политика на ЕС.

„Най-лесният начин да се продължи напред и да се разрешат двустранните въпроси е България да отвори врати и да позволи началото на преговорите. Въпроси, свързани с историята, идентичността и езика, не са теми, по които това правителство е готово да преговаря“, каза той.

Иска позитивна атмосфера

Муцунски подчерта, че Северна Македония иска да обясни на българските си партньори, че и двете страни губят от сегашната ситуация - както политически, така и икономически, както и техните граждани.

Според него между двете страни съществува високо ниво на недоверие, породено от негативни нагласи и спорове от миналото, но Северна Македония иска да работи за по-позитивна атмосфера.

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„Вместо да се фокусираме върху историята, идентичността и езика, които са вътрешни въпроси на една държава, трябва да се концентрираме върху общото ни бъдеще в Европейския съюз“, каза Муцунски.

Той подчерта, че разширяването на ЕС вече не е просто технически процес, а стратегическа инвестиция в сигурността, стабилността и конкурентоспособността на Европа. ОЩЕ: Муцунски се е срещнал с Велислава Петрова: Не е обелил и дума за македонските българи (СНИМКИ)

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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