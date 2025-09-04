"Съд с цялата строгост на закона": Кметът на Русе след побоя над директора на местната полиция

Кметът на Русе Пенчо Милков реагира след бруталния побой, нанесен на началника на областната дирекция на полицията Николай Кожухаров. Той е бил пребит от младежи снощи, 3 септември, пред дома си, след като им направил забележка, защото извършвали дрифтове с автомобили. Старши комисарят е в изключително тежко състояние - бил е опериран по спешност и в момента е в интензивното отделение на УМБАЛ "Канев" в града.

Пенчо Милков: "Агресията няма да победи, няма да търпим насилие"

Милков заяви, че е "шокиран" и "гневен" от случилото се. "Нямам думи, за да изразя емоцията си", допълва градоначалникът.

"Да посегнеш на човек, който всекидневно работи за ред и сигурност, е нападение срещу целия ни град! Още по-горчиво е, че именно комисар Кожухаров бе сред най-активните участници в кампанията, която подехме за противодействие на агресията сред младежите – в спортните школи и училища на Русе. Човек, борещ се срещу агресията, е нейна жертва".

"Като кмет на Русе, заявявам категорично: няма да търпим насилие и безнаказаност! Изисквам извършителите незабавно да бъдат задържани и съдени с цялата строгост на закона.

Русе е град на ред и справедливост. Ще засилим действията си срещу агресията сред младежите. Ще работим заедно с училища, институции и граждани, за да покажем, че в Русе няма място за насилие, за безразсъдно поведение и за липса на уважение към човешкия живот. Агресията няма да победи!", завърши Пенчо Милков.

Побоят

В резултат на нападението старши комисар Николай Кожухаров е със счупено ребро и наранен бъбрек. По-последна, непотвърдена информация, лекарите са успели да спасят органа и не се е стигнало до отстраняване. Състоянието му остава критично.

Полицията работи по издирването и установяването на извършителите.

МВР вече са изпратили екип на Главна дирекция "Национална полиция", който да се включи в изясняването на обстоятелствата около инцидента.

