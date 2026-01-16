Съдът реши: Русенци могат да пият алкохол на открито

Решението на Общинския съвет в Русе за забрана за употребата на алкохол на открито в крайдунавския град е отменено от местния Административен съд. Това съобщи областният управител Драгомир Драганов, който обжалва тази част от местната наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на община Русе. “При приемане на разпоредбите на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 4 Общински съвет Русе е излязъл извън рамките на предоставената му законова делегация, като е преуредил вече уредени обществени отношения с по-висок по степен нормативен акт“, се посочва в решението на Административния съд, публикувано на страницата в интернет на институцията.

Решението подлежи на обжалване

То подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от Общинския съвет.

Драганов посочи, че употребата на алкохол като действие, само по себе си, не съставлява нарушение на обществения ред, както и че подобна забрана би била дискриминационна.

Той обясни, че консумацията на алкохол не води задължително до хулигански и вандалски прояви, а когато това се случва, има достатъчно органи да реагират адекватно и навреме и да защитят обществения ред, включително държавни и общински.

В наредбата Драганов критикува и частта, в която се създава нова забрана за употреба на наркотични вещества на открито, защото Наказателният кодекс напълно забранява употребата на същите, без значение дали е на открито или не.

Забрана има и в други градове

Общинският съвет ще трябва да заплати на Областната администрация в Русе сумата от 260 лева разноски по делото.

Към административното дело има още една жалба от физическо лице, която с определение на съда е присъединена към жалбата на областния управител, тъй като предметът на оспорване и по двете дела е един и същ.

Иво Пазарджиев от групата общински съветници от "ВМРО - България на регионите, която внесе предложението за забраната коментира за БТА, че не е съгласен с тези мотиви на Административния съд и Общинския съвет би следвало да обжалва това решение пред Върховния административен съд.

„На много места в България има действащи такива наредби. Те са преминали съответния инстанционен контрол и към настоящия момент Административния съд в Русе въвежда една противоречива практика. Ако се потвърди тяхното решение, това означава, че може би и на други места в България тази забрана трябва да отпадне и да започне едно безконтролно пиене на алкохол навсякъде по улици, тротоари, градинки и т.н.“, каза още Пазарджиев.