В Русе "Златната мина" ще взриви от смях залата на военен клуб

„Смях до сълзи, истини до болка – „Златната мина” е театралната експлозия, която не просто се гледа, а се преживява – купи билет, преди да е избухнала сцената!“ „Златната мина“ е класическа комедия от българския драматург Ст. Л. Костов, на сцената повече от век, но все така актуална. Постановката е дело на режисьора Борислав Чакринов, а Драматичен театър „Адриана Будевска“

Участват :

В главните роли блестят Тончо Токмакчиев и Мария Сапунджиева, Милена Маркова - Маца, чийто сценичен дуо носи силна емоционална и комедийна енергия.

Други актьори във финалния състав включват Валери Еличов, Златко Ангелов, Зорница Константинова, Никол Карабинова, Николай Стоименов, Стоян Памуков и Тихомир Благоев Комедията разглежда моралния упадък на обществото чрез сатирично огледало – алчността за бързо обогатяване и уязвимостта на хората пред измамните обещания за лесни печалби е съществена тема, която остава актуална и днес „Златната мина“ ще ви разтресе от смях, тя вечно е била огледало на обществените ценности. Чрез майсторското изпълнение на Мария Сапунджиева, Марияна Маркова - Маца и Тончо Токмакчиев, режисурата на Чакринов и непреходните идеи на Ст. Л. Костов, постановката съчетава хумор, ирония и социален коментар. Само преди дни спектакълът бе представен пред бургаска публика, потвърждавайки своята непреходна сила и въздействие.

Забавата е Гарантирана! Смехът е просто гарнитура към удоволствието!

БИЛЕТИ в КАСАТА НА АРЕНА РУСЕ и ИВЕНТИМ от ТУК:

https://www.eventim.bg/…/zlatnata-mina-top…/performance.html

както във всички бензиностанции ОМV, маг.

Технополис, Български пощи