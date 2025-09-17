В Марсилия са бесни за спорната дузпа на Реал Мадрид, донесла победа за "кралете" на старта в Шампионска лига

Реал Мадрид откри тазгодишната си кампания в Шампионската лига с победа над Олимпик Марсилия. "Кралете" надделяха с 2:1, но няколко спорни отсъждания засенчиха резултата. Мадридчани останаха с човек по-малко на терена в 72-а минута, когато Дани Карвахал беше изгонен с директен червен картон за удар с глава по вратаря Херонимо Рули. Килиан Мбапе отново влезе в ролята на герой за Реал, след като осигури победата с две точни изпълнения от дузпа.

Наставникът на Марсилия заради втората дузпа за Реал

Треньорът на Марсилия Роберто де Дзерби не остана очарован от начина, по който "кралете" стигнаха до успех. Той определи късната дузпа като "срамна" и разкритикува решенията на съдиите. При равенство 1:1 след гол на Тимъти Уеа и дузпа на Килиан Мбапе повратният момент настъпи през второто полувреме, когато капитанът на "лос бланкос" Карвахал удари с глава вратаря на Марсилия Рули след разгорещен сблъсък в наказателното поле на Марсилия. Съдията прегледа ситуацията с помощта на ВАР показа директен червен картон на испанския защитник.

"Това не беше дузпа"

Въпреки численото си предимство Марсилия не успя да се възползва и една мадридска атака завърши с удар на топката в ръката на Факундо Медина. Съдията посочи бялата точка и Килиан Мбапе се изправи, за да реализира в 81-ата минута и да направи резултата 2:1. Де Дзерби остана бесен от решението да се даде дузпа, като дори се позова на спора в Мадрид през уикенда, когато Дийн Хаусен беше изгонен в Ла Лига.

Той заяви: "Това е срамно решение. Нямаше дузпа. Аз също щях да го кажа, ако беше свирена за нас. За мен това не е дузпа, никога. Нито на "Бернабеу", нито на "Велодром", нито на "Реал Сосиедад", никъде. И нямам никакъв скрит мотив, не искам да предизвиквам спорове. Просто казвам, че не е имало дузпа. Точка." Той също така размишлява върху червения картон на Карвахал, като казва: "Това е много важно: "В подобна ситуация, с глава, не бих дал червен картон. Това не е нарушение. Но такова е правилото. За Реал, за нас, за всички."

This shouldn't have been a match-winning penalty for Real Madrid against Marseille.



Facundo Medina's arm is going to ground in support of his fall, and it's behind him. Clearly not deliberate.



Alas, the VAR likely backed it because the arm moved. pic.twitter.com/VdPw2VSK2M — Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) September 17, 2025